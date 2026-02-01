Video | Santurce deja tendido a Culiacán en arranque de Serie del Caribe

Los jugadores de Cangrejeros de Santurce celebran el triunfo sobre los Tomateros de Culiacán en el arranque de la Serie del Caribe 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Una línea tendida a la banda izquierda de Rubén Castro frente al relevista Miguel Vázquez impulsó las carreras del empate y la ventaja en el noveno inning, con dos outs, y los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico vencieron a Tomateros de Culiacán cinco carreras por cuatro en el partido que abrió la 68va Serie del Caribe, en el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco.

Los monarcas de la Isla del Encanto llegaron al cierre del noveno episodio perdiendo por una carrera.

Ante el relevista Anthony Gose, Isán Díaz entró en circulación tras recibir pelotazo, avanzó a segunda por sacrificio de Jack López y, luego del boleto al emergente Jeremy Arocho, el dirigente mexicano Lorenzo Bundy llamó al montículo a Miguel Vázquez.

Joneshwy Fargas sustituyó a Díaz como corredor en segunda base. Acto seguido, un rodado de Andrew Velázquez movió a los corredores a segunda y tercera, justo antes del batazo decisivo de Castro.

La victoria fue para el relevista Gabriel Rodríguez, quien trabajó una entrada sin permitir hit ni carrera, mientras que Anthony Gose cargó con la derrota. En el encuentro, Yohandy Morales conectó cuadrangular por Puerto Rico.

En un duelo que se extendió por 2 horas y 49 minutos, Tomateros marcó sus dos primeras anotaciones en el mismo capítulo inicial frente al abridor Colin Wiles.

Estevan Florial abrió con indiscutible al jardín derecho, Allen Córdoba recibió boleto y un doblete de Rodolfo Amador al right field impulsó a Florial para la primera carrera; más tarde, Córdoba anotó gracias a un elevado de sacrificio de Joey Meneses al prado izquierdo.

Un capítulo más tarde, los mexicanos agregaron otras dos y sacaron del montículo a Wiles. La entrada la abrió Jason Atondo con sencillo al centro; le siguió Luis Verdugo con doblete impulsor y posteriormente un hit de Alí Solís que remolcó a Verdugo.

Sin embargo, los boricuas descontaron en el cierre del cuarto episodio cuando Yohandy Morales conectó el ya mencionado jonrón por la banda derecha, a 386 pies, que encontró en circulación a Gabriel Cancel, quien había abierto la entrada con indiscutible al centro.

Los Cangrejeros se acercaron aún más en el séptimo inning frente al relevista Rafael Córdova, cuando Christian Vázquez abrió con doblete al jardín derecho, avanzó a tercera por sacrificio de Andrew Velázquez y anotó desde allí tras un rodado a segunda base de Rubén Castro.

Los más destacados

Por Santurce se destacaron Rubén Castro (5-2, dos carreras impulsadas) y Yohandy Morales (jonrón y dos impulsadas), además de Nelson Velázquez, quien se fue de 4-2.

Por Culiacán, el mejor a la ofensiva fue Rodolfo Amador, que terminó de 4-3, incluyendo un doblete y una carrera impulsada. Yadir Drake, Jason Atondo y Alí Solís conectaron dos sencillos cada uno.

El pitcheo

El abridor por el conjunto boricua, Colin Wiles, lanzó una entrada en la que permitió cuatro carreras limpias, cinco hits y otorgó un boleto. Le siguieron Jordan Morales (1.0), Brady Tedesco (4.0), Derek West (1.0), Roel Ramírez (1.0) y Gabriel Rodríguez (1.0).

Por Culiacán, David Reyes —quien había vencido a Puerto Rico en sus dos aperturas en Mexicali 2025— salió del montículo en la parte baja del quinto inning luego de lanzar 4.1 entradas, en las que permitió dos carreras limpias, ponchó a tres y otorgó un boleto.

Le relevaron David Gutiérrez (0.2), Sasagi Sánchez (1.0), Rafael Córdova (1.0), Lupe Chávez (1.0), Anthony Gose (0.1) y Miguel Vázquez (0.1).

Próximo partidos

En su segundo partido, Santurce jugará este lunes a primera hora frente a Leones del Escogido, mientras que Culiacán, luego de su fecha libre, volverá al terreno el martes para medirse con Panamá.