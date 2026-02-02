Austin Wells jugará con Dominicana para el CMB, de acuerdo con reportes

Austin Wells durante un partido con los Yankees, la pasada campaña. ( FUENTE EXTERNA. )

La República Dominicana sigue afinando su artillería ofensiva y defensiva rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026, y una de las piezas más comentadas en los últimos días es el receptor de los New York Yankees, Austin Wells, quien ha confirmado su incorporación al equipo tricolor para la justa que arrancará en marzo, de acuerdo con múltiples reportes.

Fuentes informativas relacionadas con la organización de los Yankees de Nueva York (franquicia a la que pertenece Wells en la MLB), reportan que el máscara ha confirmado su participación con el equipo quisqueyano.

Austin Wells will officially play for The Dominican Republic at the World Baseball Classic! pic.twitter.com/93yJ04eliH — The Yankee Report (@YankeeReport_) February 2, 2026

La razón por la que Wells había dicho que no iba a jugar era porque junto a su esposa Caroline Nielson, esperaban el nacimiento de su hija Lucy Marie. El pasado 28 de enero, la pareja utilizó sus redes sociales para publicar la llegada de la niña.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/screenshot-2026-02-02-214016-cfd71c38.jpg Wells junto a su esposa Caroline, y la hija de la pareja, Lucy Marie. (FUENTE EXTERNA.)

Wells, de 26 años, participó en 126 juegos con los Yankees. El catcher zurdo bateó para promedio de .219, conectó 21 jonrones, remolcó 71 carreras y sumó 22 dobletes, además de registrar un OPS de .712, entre sus estadísticas a destacar.

Conexión dominicana

Aunque nació en Scottsdale (Arizona), y fue criado en Nevada, Wells cuenta con raíces dominicanas por parte de su madre, lo que le da elegibilidad para representar a la República Dominicana bajo las reglas del Clásico Mundial de Béisbol.

Esta conexión familiar —reforzada por frecuentes visitas a la isla durante su infancia y un profundo cariño por la cultura dominicana— ha sido clave para su decisión de jugar con el equipo quisqueyano.

En declaraciones previas, el propio jugador ha señalado que para él es "muy especial" poder compartir con la afición dominicana y que la pasión que siente por el país ha sido un factor importante para aceptar la invitación al Clásico Mundial.

