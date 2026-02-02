Junior Caminero y Jeremy Peña entran al equipo del Clásico Mundial de Béisbol

Jeremy Peña se vio afectado por lesiones que redujeron su campaña a 125 partidos en 2025. ( AFP )

El camino hacia la redención del béisbol dominicano ha sumado cinco piezas fundamentales. Este lunes, la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) recibió la confirmación oficial de las pólizas de seguro para dos jugadores de cuadro y tres lanzadores de primer nivel, lo que otorga un respiro de tranquilidad al cuerpo técnico encabezado por el legendario Albert Pujols.

A medida que el calendario avanza hacia el 5 de marzo, fecha de inicio del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026, la estructura del equipo dominicano comienza a lucir como una auténtica fortaleza. Los nombres confirmados tras el visto bueno de las aseguradoras son el antesalista Junior Caminero, el campocorto Jeremy Peña, y los lanzadores Edwin Uceta, Huáscar Brazobán y Albert Abreu.

Infield de lujo: Juventud y experiencia

La inclusión de Jeremy Peña es un bálsamo de veteranía para el cuadro interior. Peña, quien ya vivió la experiencia del torneo en 2023, compartirá la responsabilidad del campo corto con Geraldo Perdomo, asegurando una defensa de élite.

Por otro lado, el debut de Junior Caminero genera una expectativa especial; el joven fenómeno de los Rays de Tampa Bay llega con la etiqueta de "seguro de vida" para Manny Machado en la tercera base, además de ofrecer una opción de poder temible como bateador designado.

El brazo del equipo: Profundidad en el montículo

En un torneo donde las restricciones de lanzamientos son estrictas, la llegada de Edwin Uceta, Huáscar Brazobán y Albert Abreu es oro puro. Estos tres brazos debutarán en la cita mundialista aportando la profundidad necesaria para navegar un Grupo D que no perdona errores. Se unen a una rotación y relevo que ya cuenta con figuras de la talla de Sandy Alcántara, Luis Severino y Brayan Bello.

El "Dream Team" bajo la lupa

Con estas adiciones, la tropa de Pujols luce aterradora sobre el papel. El roster ya cuenta con nombres que harían temblar a cualquier lanzador: Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr. y Julio Rodríguez, entre otros. Sin embargo, el recuerdo de 2023 sigue fresco en la memoria de la fanaticada, cuando el equipo no logró superar la primera ronda tras caer ante potencias como Venezuela y Puerto Rico.

La meta para 2026 es emular la hazaña invicta de 2013. Para ello, el conjunto tricolor deberá imponerse en Miami a sus rivales de grupo: Israel, Nicaragua, Países Bajos y una siempre peligrosa Venezuela.

El próximo jueves 5 de febrero se cerrará el plazo final para la entrega de los planteles definitivos. Con el visto bueno de las aseguradoras para este quinteto, la República Dominicana no solo envía un mensaje de fuerza, sino que pone todas las cartas sobre la mesa para reclamar el trono del béisbol mundial.