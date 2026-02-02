Manny Machado recibe el sí de la aseguradora y va al Clásico Mundial de Béisbol

La pieza central del rompecabezas dominicano ha sido confirmada. En un anuncio que puede hacer vibrar a toda la media isla y a la diáspora en los Estados Unidos, la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) confirmó este lunes que Manny Machado ha recibido el visto bueno de la empresa aseguradora para disputar el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La confirmación de la póliza de seguro para el antesalista estelar de los Padres de San Diego era el trámite más esperado por la gerencia nacional. Debido a la magnitud de su contrato en las Grandes Ligas (cobrará 64 millones de dólares entre 2026 y 2027), la cobertura de salud es el obstáculo más complejo para las superestrellas; sin embargo, con el "sí" de la aseguradora, el "Ministro de la Defensa" queda oficialmente habilitado para vestir el uniforme tricolor por tercera ocasión en su carrera (tras sus participaciones en 2017 y 2023).

Un líder para la "Era Pujols"

La presencia de Machado no solo aporta un bate de poder y un guante de oro en la "esquina caliente", sino que otorga a Albert Pujols, en su debut como dirigente mundialista, un líder nato dentro del clubhouse. Machado, quien ha sido un abanderado del orgullo dominicano en la MLB, se convierte en el ancla de un infield que luce, en el papel, como uno de los más formidables en la historia del torneo.

Esta confirmación llega en un momento clave, sumándose a las recientes incorporaciones de Junior Caminero y Jeremy Peña, anunciadas este lunes. La estrategia parece clara: mientras Peña y Geraldo Perdomo custodian las paradas cortas, Caminero —el joven fenómeno de los Rays— servirá como el "seguro de vida" de Machado en la tercera base, permitiendo que el veterano pueda alternar turnos como bateador designado si el rigor del torneo lo exige.

Blindaje total en el roster

Junto a Machado, la Fedom también ratificó la presencia de un trío de lanzadores que darán profundidad al bullpen: Edwin Uceta, Huáscar Brazobán y Albert Abreu. Estos brazos, que harán su debut en la cita internacional, tendrán la misión de proteger las ventajas generadas por una alineación de ensueño que ya cuenta con Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr., Julio Rodríguez y Ketel Marte.

La profundidad del pitcheo es, quizás, la lección aprendida tras el amargo trago de 2023. En aquella edición, la República Dominicana no pudo avanzar de la primera ronda tras caer ante Venezuela y Puerto Rico.

Ahora, con una rotación liderada por Sandy Alcántara, Luis Severino y Cristopher Sánchez, el equipo dominicano busca redimirse en el Grupo D, con sede en Miami, donde enfrentarán a Israel, Nicaragua, Países Bajos y su némesis regional, Venezuela.

El cronómetro hacia la gloria

Con el reloj marcando la cuenta regresiva hacia el inicio del evento el 5 de marzo, la selección dominicana se encuentra en la fase final de ajustes. El próximo jueves 5 de febrero es la fecha límite para presentar los planteles definitivos ante la MLB, y con Machado confirmado, el núcleo del equipo está blindado.

Diez años después de la histórica corona invicta de 2013, el sentimiento de "Plátano Power" está más vivo que nunca. La República Dominicana no solo viaja a Miami para competir; con Manny Machado a la cabeza, viaja para reclamar el trono del béisbol mundial.