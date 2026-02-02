Talento abundante y salud juegan a favor de la RD en la nómina para Clásico

Juan Soto estará en su segundo Clásico Mundial de Béisbol. ( FUENTE EXTERNA )

La abundancia de talento premium, joven y con historial de poca visita al médico reciente ha jugado a favor en la confección del plantel dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol.

Juan Soto, anunciado el domingo por la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), ha disputado el 95 % (1,096) de los partidos de los cuatro clubes (1,148) que se ha uniformado desde que debutó en 2018 y nunca ha pasado en lista de lesionados por más de 14 días (2021).

Julio Rodríguez ha jugado el 91 % de los choques disputados por los Marineros desde 2022.

Vladimir Guerrero Jr., encabeza al grupo confirmado y hace de hombre de hierro con el 97 % (975 choques) de los Blue Jays. Incluso, Fernando Tatis Jr., a quien las frecuentes lesiones y la sanción por dopaje lo han limitado al 65 % de los juegos de los Padres (671 de 1,032 desde 2019) viene de disputar en 2025 su primera campaña sano a plenitud y estuvo en 155 de los 162 partidos de los californianos.

Golpeo a Puerto Rico

Son variables que han golpeado al inmortal Carlos Beltrán para formar la plantilla de Puerto Rico. La Isla del Encanto ha vivido en un terremoto desde el martes cuando Carlos Correa fue notificado de que la prima del seguro no le cubría, un movimiento telúrico que subió de categoría al sumarles a Francisco Lindor, José Berríos, Emilio Pagán, Alexis Díaz y Víctor Caratini.

Los estragos pueden ser mayor si se confirma el no de la aseguradora al relevista Edwin Díaz, quien ya se perdió la temporada 2023 tras lastimarse en medio de la celebración de una victoria en el Clásico.

Hasta la gobernadora boricua, Jenniffer González, ha intervenido para tratar salvar la situación en una de las sedes del evento.

De momento, Elly de la Cruz aparece como la principal figura que el dirigente Albert Pujols quería llevar al torneo y no podrá contar con él por el tema médico.

Los determinantes

National Financial Partners (NFP) es la aseguradora del torneo.

La póliza de seguro reembolsa al club de las Grandes Ligas el salario de un jugador si este se lesiona durante el Clásico. Para los jugadores de posición aprobados, el seguro cubre el 100 % de su salario durante dos años, según The Athletic. Para los lanzadores, es por cuatro años.

Según Spotrac, en 2025, los equipos de la MLB pagaron US1,016,677, 930 a jugadores mientras estaban fuera por tema médico, el 63 % a lanzadores.

El sistema de seguros de la MLB (Club Disability Insurance o CDI) funciona bajo reglas muy estrictas que limitan cuánto dinero recuperan los equipos.

La cobertura estándar alcanza hasta el 80 % del salario base del jugador lesionado. Sin embargo, en contratos grandes (superiores a los US$200 millones), la cobertura puede bajar a hasta el 50 % debido al alto riesgo.

El "periodo de eliminación" o "deducible" es el punto determinante. Las pólizas tienen un periodo de espera de 60 o 90 días consecutivos. Si un jugador está fuera por dos meses, el equipo paga el 100 % de su salario; la aseguradora solo empieza a pagar a partir del día 61 o 91.