Aaron Boone le da un voto de confianza a Jasson Domínguez de cara a 2026

Aaron Boone, dirigente de los Yankees de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA. )

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, apareció en la radio WFAN el lunes para una amplia entrevista en la que abordó varios temas, entre ellos la situación del jardinero dominicano Jasson Domínguez.

A Boone se le preguntó sobre el outfielder quien actualmente se proyecta para ser el cuarto jardinero en los planes de los Yankees, a pesar de que no se ha destacado en el plato, mientras experimenta algunas dificultades a la defensiva.

Boone expresó su confianza en Domínguez, al recalcar que apenas tiene 22 años.

"Creo que a veces se olvida que el año pasado fue su temporada con 22 años. Y se mantuvo firme. Y aunque todavía se está en desarrollo a la defensiva... creo que está mostrando señales de que aún tiene posibilidades de ser un muy buen jugador en esta liga" dijo Boone.

El capataz neuyorquino aseguró que el equipo seguirá de cerca el desarrollo del jugador, e insistió que el pelotero cibaeño oriundo de Esperanza "tendrá sus oportunidades... Así que escribamos de él un guion tan rápido".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/mlbjassondominguezcontinuasiendoinconsistente-bc99db52.jpg Los Yankees prefieren creer que el talento de Domínguez explotará en el futuro cercano. (FUENTE EXTERNA)

Movimientos recientes

Los Yankees, que recontrataron al jardinero Cody Bellinger, al lanzador derecho Paul Blackburn y al infielder dominicano Amed Rosario, también adquirieron en canje al zurdo Ryan Weathers.

Los Mulos del Bronx regresarán prácticamente con la misma plantilla que ganó 94 juegos en 2025 y obtuvo un puesto de comodín en la pasada postemporada de la Liga Americana, tras llegar a la Serie Mundial de 2024.

El dirigente de 52 años comentó que tiene buenas expectativas sobre la recuperación de algunos peloteros como Gerrit Cole y Anthony Volpe, quienes tuvieron cirugías recientemente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/ap25145038431064-7245ed51-506770de.jpg La temporada 2025 fue particularmente difícil para Domínguez. (ARCHIVO/ AP)

Campaña inconsistente

En 123 juegos de temporada regular, Domínguez bateó para .257 de promedio, con 10 jonrones, 47 carreras impulsadas, 23 bases robadas y un OPS de .719 en 381 turnos al bate. Uno de los puntos más altos fue su histórica actuación en mayo, cuando se convirtió en el jugador más joven en la historia de los Yankees en conectar tres jonrones en un solo juego, coronándolo con un grand slam y 7 carreras impulsadas en esa fecha.

Además, aportó momentos clave como un cuadrangular decisivo en una victoria sobre los Royals con un doble de tres carreras en abril.

Sin embargo, también enfrentó varios desafíos propios de un joven en su primera temporada completa. Aunque mostró velocidad y agresividad en las bases, sumando 23 robos, su desempeño ofensivo fue inconsistente: tuvo dificultades para producir contra lanzadores izquierdos y su poder general quedó por debajo de las expectativas de algunos analistas.

Defensivamente, la transición a jardinero izquierdo fue complicada, con métricas que lo colocaron entre los menos efectivos en ese lado del terreno, aunque su arsenal físico sugiere que puede mejorar con más repeticiones.