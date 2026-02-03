Cooperstown anuncia las gorras que llevarán los nuevos exaltados en sus placas

La placa del dominicano Adrián Beltré, con la gorra de los Rancheros de Texas, se ve en el escenario durante la ceremonia de su exaltación al Salón de la Fama del Béisbol en el Clark Sports Center el 21 de julio de 2024 en Cooperstown, Nueva York. La gorra que llevará el exaltado en su placa, es decisión del expelotero. ( JIM MCISAAC/GETTY IMAGES/AFP )

El Salón de la Fama y Museo Nacional del Béisbol anunció los logotipos que llevarán en sus gorras las placas de los integrantes de la Clase 2026, cuya exaltación está programada para el domingo 26 de julio en Cooperstown, Nueva York, como parte del Fin de Semana del Salón de la Fama, que se celebrará del 24 al 27 de julio.

La ceremonia de inducción comenzará a la 1:30 de la tarde (hora del Este) y será transmitida en vivo por MLB Network.

Cada placa será revelada instantes antes del discurso de exaltación de cada nuevo inmortal. Estas placas resumen la trayectoria completa de los jugadores en cerca de 90 palabras, incluyen una representación artística del homenajeado y detallan todas las franquicias en las que jugaron o dirigieron, además de la tradicional gorra, que puede mostrarse con o sin logotipo.

En el caso de Carlos Beltrán, su placa lucirá el logotipo de los Mets de Nueva York, equipo con el que vivió los mejores años de su carrera.

Beltrán jugó 20 temporadas en las Grandes Ligas con siete franquicias, pero fue con los Mets donde logró cinco de sus nueve selecciones al Juego de Estrellas, además de tres Guantes de Oro y dos Bates de Plata.

"Con los Mets experimenté mi mayor crecimiento y éxito individual", expresó Beltrán, elegido por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos junto a Andruw Jones el pasado 20 de enero.

Andruw Jones, por su parte, llevará el logotipo de los Bravos de Atlanta, organización con la que disputó 12 de sus 17 temporadas en las Mayores.

Con Atlanta ganó 10 Guantes de Oro y fue seleccionado cinco veces al Juego de Estrellas. "Los Bravos fueron el equipo que me dio la primera oportunidad de perseguir el sueño que tenía desde niño", afirmó Jones, quien agradeció también a todas las franquicias y ciudades que formaron parte de su carrera.

El tercer miembro de la clase, Jeff Kent, fue elegido por el Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo y su placa llevará el logotipo de los Gigantes de San Francisco.

Kent jugó seis temporadas con los Gigantes, más que con cualquier otro de los equipos para los que militó, y allí ganó el Premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en el 2000, además de contribuir al banderín del Viejo Circuito en 2002.

Actividades adicionales

El Fin de Semana del Salón de la Fama también incluirá la Ceremonia de Premios el sábado 25 de julio, en la que serán reconocidos Joe Buck, ganador del Premio Ford C. Frick, y Paul Hoynes, galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional de la BBWAA.

La agenda se completará con actividades para toda la familia, como el tradicional Desfile de Leyendas y una grabación en vivo del pódcast El Camino a Cooperstown en el Doubleday Field.