Frank Thomas critica a los White Sox por ser excluido en un post en redes

Frank Thomas fue parte del equipo campeón de la Serie Mundial en 2005. ( AFP )

Cuando la cuenta de redes sociales de los Chicago White Sox publicó una cronología de la historia de figuras negras del equipo para celebrar el primer día del Mes de la Historia Negra el domingo, un jugador importante fue excluido. Y no estaba contento con ello.

El miembro del Salón de la Fama y ex primera base de los White Sox, Frank Thomas, recurrió a las redes sociales para expresar su frustración.

"¡Supongo que el jugador negro que los hizo ricos allí y tiene todos sus récords es olvidable!", escribió. "¡No se preocupen, estoy aceptando recibos!".

El grueso de su carrera

Thomas jugó para los White Sox durante 16 de sus 19 temporadas en las Grandes Ligas de Béisbol, y ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana con la franquicia en temporadas consecutivas en 1993 y 1994. Thomas terminó entre los 10 primeros en la votación al Jugador Más Valioso todos los años entre 1991 y 1997, y fue cinco veces All-Star durante ese período.

El "Gran Daño" también fue cuatro veces ganador del Bate de Plata y campeón de bateo de la Liga Americana en 1997. Thomas terminó primero en la historia del equipo en carreras anotadas, jonrones, dobles, carreras impulsadas, extrabases, bases por bolas, bases totales, porcentaje de slugging y porcentaje de embase.

Sus 448 jonrones fueron más del doble que los del jugador más cercano de los White Sox en ese momento. El exjugador de los White Sox, Paul Konerko, redujo la diferencia, pero Thomas sigue siendo el líder. Thomas es mencionado solo por su nombre junto a Dick Allen, quien fue el primer jugador negro de los White Sox en ser nombrado Jugador Más Valioso (MVP).

Thomas también ganó la Serie Mundial con los White Sox en 2005, pero solo jugó 34 partidos esa temporada y no participó en la serie de campeonato debido a una lesión.

Thomas pasó sus últimos años con los Atléticos de Oakland y los Azulejos de Toronto después de un conflicto con los White Sox y el exgerente general Ken Williams por problemas contractuales y médicos. Williams también es mencionado varias veces en la publicación del Mes de la Historia Negra por ser el primer gerente general negro en la historia del equipo.

Tras perderse la temporada 2009, Thomas firmó un contrato de un día y se retiró con los White Sox en 2010. Los White Sox retiraron su camiseta ese mismo año, y fue incluido en el Salón de la Fama en 2014. Si bien Thomas asistió a la celebración del décimo aniversario del título de la Serie Mundial de Chicago, no estuvo presente en el vigésimo aniversario.