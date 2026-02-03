Miguel Sanó pacta con las Estrellas Orientales por dos temporadas

Miguel Sanó fue clave en la ofensiva de las Estrellas en la pasada campaña. ( FUENTE EXTERNA. )

Las Estrellas Orientales firmaron por dos años al antesalista e inicialista Miguel Sanó, con lo que el veterano pelotero evitó ser agente libre con restricción a partir del próximo 15 de febrero.

De igual forma, Sanó ya no será agente libre sin restricción a partir del venidero 15 de marzo, en virtud de su condición como jugador de 10 años de firmado originalmente para la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, y de acuerdo al pacto colectivo entre ésta y la Federación Nacional de Peloteros Profesionales.

El jugador de 32 años registró su mejor actuación en el torneo local, en la pasada temporada, en la cual bateó para promedio de .315, con 9 jonrones y 25 carreras empujadas, todas cifras topes en su carrera.

Su actuación fue limitada a 23 juegos, primero por una lesión en una pierna que lo sacó de acción por un mes, y luego porque se marchó al béisbol del Japonés a jugar para los Dragones de Chunichi.

Temporada caliente

En la concluida temporada 2025-2026, Sanó encabezó a las Estrellas y a la liga con sus 9 cuadrangulares. Fue segundo en el equipo de la enseña verde en carreras empujadas (25), apenas una menos que el líder, Rodolfo Castro (26); y fue primero en promedio de slugging (.663).

La primera selección de las Estrellas en el Draft de Novatos 2012 (y primera selección de todo el sorteo), Sanó ha actuado en seis temporadas con las Estrellas y acumula 106 juegos de Serie Regular, en los cuales batea .263, con 22 jonrones y 73 carreras empujadas.

En las últimas dos temporadas, el nativo de San Pedro de Macorís sumó 42 partidos de Serie Regular, en los cuales disparó 14 jonrones y remolcó 39 carreras, constituyéndose en uno de los bateadores más temidos del circuito.