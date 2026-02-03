Fuentes: Carlos Santana llega a acuerdo con los Diamondbacks de Arizona

Carlos Santana firmó contrato para la temporada 2026 con los Arizona Diamondbacks. ( FUENTE EXTERNA )

Los Diamondbacks han llegado a un acuerdo con el primera base agente libre Carlos Santana, según dijo una fuente a Steve Gilbert de MLB.com. El club no ha confirmado oficialmente el movimiento.

La adición de Santana, bateador ambidextro, le da a los Diamondbacks el primera base complementario que buscaban este invierno, junto con el zurdo Pavin Smith.

Veterano con 16 temporadas en las Grandes Ligas y con amplia experiencia en postemporada, Santana es un ex-All-Star y ganador de un Guante de Oro, y es el líder activo de las mayores en bases por bolas con 1,330. Tiene un OPS de por vida de .352 y un OPS+ de 112, por encima del promedio de la liga.

Santana, que cumplirá 40 años el 8 de abril, viene de una temporada por debajo de los estándares que estableció durante gran parte de su larga carrera en la MLB.

Análisis del rendimiento y trayectoria de Santana

En 116 juegos con los Guardians (en su tercera etapa con Cleveland) y ocho con los Cubs, bateó .219/.308/.325 con 11 jonrones y un OPS+ de 77, el más bajo de su carrera.

Su declive ofensivo en 2025 fue causado al menos en parte por una combinación de tasa de contacto fuerte relativamente baja y una tasa de ponches elevada.

Esto resultó en una falta de producción que llevó a Cleveland a liberarlo el 28 de agosto, antes de que firmara un contrato como agente libre con los Cubs el 1 de septiembre.

A pesar de las dificultades al bate en 2025, Santana siguió siendo un defensor élite en primera base. Sus ocho outs por encima del promedio fueron el tercero más alto entre todos los primera bases de la MLB, al igual que sus seis carreras preventivas en esa posición.