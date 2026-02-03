La MLB y el estado de la Florida respaldan plan para nuevo estadio de los Rays en Tampa Bay

El techo destrozado del Tropicana Field casa de los Tampa Bay Rays la mañana siguiente tras el paso del huracán Milton, en 2024. ( ARCHIVO/ AP )

Tras casi dos décadas de intentos fallidos por asegurar una sede permanente, los Rays de Tampa Bay dieron un paso clave hacia la construcción de un nuevo estadio.

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, expresaron este martes su respaldo público al plan que contempla un moderno parque de béisbol y un desarrollo de uso mixto en el campus Dale Mabry del Hillsborough College, en Tampa.

Hace dos semanas, la junta directiva del distrito universitario aprobó de manera unánime un memorando de entendimiento no vinculante con la franquicia, primer movimiento formal para transformar el campus de unos 113 acres, ubicado frente al Raymond James Stadium.

El acuerdo establece un período de 180 días para negociar de manera exclusiva un convenio definitivo que incluya el estadio, nuevas instalaciones académicas y un proyecto comercial y residencial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/ap25118735535729-6a5ee13a-a9ef77bf.jpg El comisionado Rob Manfred habla durante el Sports Business Journal (SBJ) y Creative Artists Agency (CAA), el año pasado. (ARCHIVO/ AP)

Manfred reiteró su postura histórica sobre la presencia del béisbol en la región. "Algo que se ha mantenido constante durante mi mandato es mi convicción de que las Grandes Ligas pertenecen a Tampa Bay", afirmó durante la conferencia en Hillsborough College, al tiempo que destacó el entusiasmo generado por el nuevo grupo propietario de los Rays, oficializado tras la venta del equipo en septiembre pasado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/ap25121188857871-c4a3b583-c6a709b9.jpg Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante su discurso del Estado del estado, el mes pasado. (FUENTE EXTERNA.)

Nuevos propietarios

El comisionado elogió además el perfil del nuevo grupo dueño del club, subrayando sus raíces locales y su compromiso con el mercado.

"Quieren que el béisbol sea un éxito aquí, construir nuevas instalaciones y ofrecer un equipo ganador a los aficionados de la región", señaló.

DeSantis, quien creció jugando y siguiendo el béisbol en Dunedin, aseguró que el proyecto será "mutuamente beneficioso" para los Rays y la institución educativa, y valoró que la organización estudie modelos exitosos como The Battery, el desarrollo que rodea el estadio de los Bravos de Atlanta.

"El béisbol pertenece a la Bahía de Tampa y puede triunfar aquí", afirmó el gobernador.

Mientras tanto, los Rays continuarán jugando en el Tropicana Field durante al menos tres temporadas más, con la mira puesta en mudarse a su nueva casa para el inicio de la campaña 2029.

Aunque Manfred evitó calificar esta iniciativa como la última oportunidad para asegurar el futuro del equipo en la zona, sí reconoció la urgencia de avanzar en un mercado que sigue creciendo y demandando soluciones a largo plazo.