México aporrea a Panamá con un triunfo de 11 carreras por cuatro en la Serie del Caribe

Los Charros de Jalisco pusieron su marca en 1-1. ( FUENTE EXTERNA )

En su debut en la Serie del Caribe, Panamá fue apaleada 11x4 este martes por México Rojo mientras que República Dominicana se apuntó su segundo triunfo al imponerse 5x3 a Puerto Rico, en la segunda jornada del torneo en el estadio Panamericano de béisbol de Jalisco.

En el partido estelar, los Charros de Jalisco denominados México Rojo aprovecharon un desastroso pitcheo de los Federales de Chiriquí panameños, y lograron una escandalosa pizarra de 11x4.

La novena panameña recibió un impacto demoledor en el primer inning. Los Charros le llenaron la casa al pitcher abridor canalero Paolo Espino. Entonces apareció Bligh Madris para conectar un cuadrangular por el bosque derecho y lograr el grand slam para México Rojo.

Los toleteros locales siguieron repartiendo candela y en el tercer episodio cosecharon un racimo de siete carreras, la primera de estas con un jonrón solitario de Julián Ornelas.

Espino se bajó de la loma y los relevistas Kevin Miranda y Alberto Guerrero sufrieron para poder remediar el problema.

México Rojo no anotó más y Panamá registró dos carreras en el sexto rollo para hacer decorosa su derrota, gracias a un palo de vuelta entera de Johan Camargo, quien se llevó por delante a Austin Dennis.

Los Federales timbraron dos carreras más en el cierre de la novena. Adrián Sugastey produjo una y anotó otra.

Luis Rodríguez fue el pitcher ganador y Espino cargó con la derrota.

México Rojo va 1-1 en este clásico caribeño y Panamá empieza con 0-1.