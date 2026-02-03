Escogido busca mantener el invicto en la Serie del Caribe con Lakins en la lomita

Junior Lake saluda a sus compañeros luego de anotar carrera en el triunfo de los Leones del Escogido ante los Cangrejeros de Santurce ( FUENTE EXTERNA )

Los Leones del Escogido saldrán este miércoles a defender su invicto en la Serie del Caribe cuando enfrenten a los Federales de Chiriquí, de Panamá, en el primer partido de la cuarta jornada del torneo que se celebra en Zapopan, Jalisco.

Para el choque ante los panameños, que arranca a las 4 de la tarde, hora de la República Dominicana en el Estadio Paramericano, el dirigente Ramón Santiago anunció al derecho Travis Lakins como abridor, confiando en la solidez que mostró durante toda la temporada invernal dominicana.

"Aunque estamos en una buena posición, tenemos que seguir dando el ciento por ciento y esperamos que Lakins nos dé una salida de calidad para que nos ayude a ganar", expresó Santiago.

Lakins, de 31 años, vive su primera experiencia en un Clásico Caribeño y fue una de las piezas clave en el camino del Escogido hacia el bicampeonato de la Lidom. Sumando todas las etapas del torneo, el derecho dejó marca de 5-1, efectividad de 3.02, WHIP de 1.12 y 34 ponches en 50.1 entradas lanzadas.

"Tengo que comenzar bien el partido para marcar la pauta desde ahí y sacar los tres outs lo más rápido que se pueda. Si ejecuto mis pitcheos, ataco la zona de strike y limito los contactos duros, todo estará bien", manifestó Lakins.

El derecho estadounidense cuenta con experiencia reciente en territorio mexicano, luego de formar parte de la rotación abridora de los Algodoneros de Unión Laguna durante la temporada de verano 2025 en la Liga Mexicana de Béisbol.

El conjunto dominicano, que arrancó con triunfos consecutivos ante los Charros de Jalisco en la noche inaugural y frente a los Cangrejeros de Santurce en la segunda fecha, asumirá el compromiso con la intención de colocarse con marca de 3-0 y solidificar su posición de cara a la ronda semifinal de la competencia.

Buena labor del pitcheo

Respaldado por su cuerpo de lanzadores, el Escogido ha vuelto a exhibir la fórmula que le dio el título en la Lidom. Tras sus dos primeros compromisos, los actuales campeones del Caribe lideran el pitcheo colectivo del torneo con efectividad de 2.50 y un promedio de bateo permitido de .234.

Los mas destacados

En la ofensiva, Junior Lake ha sido el hombre más productivo al conectar cinco hits en siete turnos, con cuatro carreras remolcadas, mientras que Gustavo Núñez ha aportado velocidad con dos bases robadas.

En el pitcheo, Enny Romero y Jimmy Cordero —líder del torneo con dos juegos salvados— mantienen efectividad de 0.00, y Óscar De La Cruz suma cinco ponches.

El jueves, el representativo quisqueyano volverá a la acción cuando enfrente a los Tomateros de Culiacán, en un duelo pautado para las 8:00 de la noche y que tendrá a Radhamés Liz como lanzador abridor por los Leones.