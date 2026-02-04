×
Cardenales de San Luis
Los Cardenales recibirán US$40 millones menos por concepto de TV

La reconstrucción del equipo proyecta tomar mucho tiempo

    Expandir imagen
    Los Cardenales recibirán US$40 millones menos por concepto de TV
    El equipo de San Luis ya tiene abierto su campamento para lanzadores y receptores que se quieran presentar de forma voluntaria. (FUENTE EXTERNA)

    Los Cardenales de San Luis han estado vendiendo a muchos de sus mejores jugadores esta temporada baja, como Nolan Arenado, Sonny Gray, Willson Contreras y, más recientemente, Brendan Donovan.

    Si bien el gerente Chaim Bloom busca una reconstrucción, y los activos adquiridos al canjear a estos jugadores son una ventaja, su salida duele. Pero esa no es la peor noticia para los Cardenales esta temporada baja.

    Según Katie Woo y Will Sammon, de The Athletic, los Cardenales recibieron una noticia desastrosa tras su nuevo acuerdo televisivo con Major League Baseball. Los ingresos televisivos actualizados presentan una diferencia de US$40 millones, pero van en la dirección equivocada.

    Origen del recorte

    Los Cardenales, junto con algunos otros equipos de las Grandes Ligas, abandonan FanDuel Sports Network y estarán bajo el control de la MLB esta próxima temporada.

    "Esta decisión resultará en un recorte significativo en los ingresos televisivos", escriben Woo y Sammon. Según una fuente de la liga, se espera que los Cardinals obtengan aproximadamente US$20 millones en ingresos por transmisión esta temporada, una reducción significativa respecto a los aproximadamente US$60 millones que esperaban el año pasado.

    • Estas son noticias desastrosas para los Cardinals, ya que sus ingresos por su contrato televisivo han disminuido en US$40 millones respecto a lo esperado hace un año.

    Remontándonos a su acuerdo con Bally Sports Network hace unos años, sus ingresos esperados eran de US$75 millones, según Josh Jacobs de Redbird Rants. Esto significa que los Cardinals, en el transcurso de algunos años, han perdido aproximadamente US$55 millones en ingresos por televisión.

    No es de extrañar que estén en proceso de reconstrucción ahora mismo. Sus jugadores son mayores, caros, y el equipo trabaja con mucho menos dinero que hace años.

    Esta reconstrucción no será sencilla para los Cardinals, y los contratos televisivos en constante cambio son una de las principales razones por las que las cosas no son tan buenas como antes.

