El lanzador derecho dominicano Freddy Peralta confirmó este miércoles que no formará parte del equipo de la República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El derecho mocano llegó a la organización de los Mets de Nueva York en un cambio desde los Cerveceros de Milwaukee el pasado 21 de enero, y su decisión responde a su preparación de cara a la temporada de Grandes Ligas y la integración con sus nuevos compañeros y una nueva organización.

Freddy Peralta throws a bullpen session today in Port St. Lucie pic.twitter.com/xhNzHaM6U3 — SNY Mets (@SNY_Mets) February 4, 2026

Peralta ofreció sus declaraciones en el complejo de entrenamientos primaverales del conjunto neoyorquino, en entrevista con la cadena SNY, donde explicó que, aunque representar al país siempre ha sido un honor, en esta ocasión priorizó su salud y su adaptación al nuevo entorno competitivo tras el cambio de uniforme.

"Se va a ser algo difícil para todo el mundo, para mí también, no fue una decisión fácil, pero entiendo que es lo mejor para mí y mi carrera", dijo.

Para Peralta, este 2026 representa un año clave en su carrera. Tras varios años de alta exigencia en la rotación de Milwaukee, el lanzador encara una nueva etapa con los Mets, una organización que apuesta a su brazo como pieza importante dentro de su proyecto inmediato, lo que hace indispensable un control cuidadoso de sus innings y recuperación.

Impacto de la ausencia de Peralta en el equipo dominicano

La ausencia de Peralta se suma a otras decisiones similares de lanzadores estelares que han optado por no participar en el Clásico Mundial, una tendencia cada vez más común en el béisbol moderno, donde la durabilidad y la prevención de lesiones pesan tanto como el deseo de competir a nivel internacional.

Desde la óptica del conjunto dominicano, la baja del derecho reduce la profundidad del pitcheo abridor, aunque la nómina sigue contando con múltiples opciones de alto nivel en Grandes Ligas, lo que mantiene intactas las aspiraciones del equipo de cara al torneo.