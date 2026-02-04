Framber Valdez acuerda con los Tigres de Detroit por tres años y 115 millones de dólares

El lanzador dominicano Framber Valdez alcanzó el primer gran contrato de su carrera como agente libre al pactar por tres años y 115 millones de dólares con los Tigres de Detroit, según reportó el periodista Jeff Passan, de ESPN.

El acuerdo contempla pagos diferidos y una cláusula de rescisión tras la segunda temporada. El promedio anual de 38.3 millones de dólares establece un récord para lanzadores zurdos, solo superado por contratos otorgados a Shohei Ohtani, Max Scherzer, Justin Verlander y Zack Wheeler.

Con la firma, Valdez se reencontrará con el dirigente A.J. Hinch, quien fue su mánager en Houston durante sus dos primeras temporadas en las Grandes Ligas.

El zurdo viene de registrar una efectividad de 3.66 en 192 entradas lanzadas la pasada campaña, considerada por algunos analistas como su desempeño menos dominante en las Mayores. Sin embargo, el dominicano ha mantenido una notable regularidad desde que se estableció en la rotación de los Astros en 2020.

En ese período, Valdez ha registrado efectividad entre 2.82 y 3.66 durante seis temporadas consecutivas. Además, suma 973 entradas lanzadas desde 2020, cifra que lo coloca entre los cinco pitchers con mayor volumen de trabajo en ese lapso.