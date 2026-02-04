Fallece Mickey Lolich, héroe eterno de la Serie Mundial de 1968

Mickey Lolich falleció a los 85 años de edad. ( FUENTE EXTERNA )

Los Tigers de Detroit anunciaron este miércoles que Mickey Lolich, lanzador tres veces All-Star de la Liga Americana y MVP de la Serie Mundial de 1968, falleció esta mañana a los 85 años.

Lolich debutó como lanzador profesional con 22 años durante la temporada de 1963 y rápidamente se afianzó en la rotación de Detroit. Fue una pieza clave del staff de los Tigres durante más de una década, compartiendo rosters con grandes figuras como Jim Bunning y Denny McLain.

¿Cómo fue la actuación de Mickey Lolich en la Serie Mundial de 1968?

Tras varios años como contribuyente sólido, Lolich construyó un legado perdurable con una actuación histórica en la Serie Mundial de 1968.

El zurdo abrió el Juego 2, el Juego 5 y el decisivo Juego 7 contra los St. Louis Cardinals, no solo asegurando tres victorias, sino completando los tres juegos.

En una de las actuaciones más memorables de la historia de las Series Mundiales, permitió apenas cinco carreras en 27 entradas (ERA de 1.67) y ponchó a 21 bateadores.

Su salida final en esa Serie vino con solo dos días de descanso, pero aun así limitó a Lou Brock y compañía a una carrera en cinco hits y tres bases por bolas en una victoria de 4-1.

Esa actuación, por sí sola, lo grabó en la historia de los Tigres, aunque fue solo uno de los muchos momentos destacados de su excelente carrera.

Lolich hizo su primera aparición en el Juego de Estrellas en 1969 y, en las temporadas de 1971 y 1972, terminó en el top tres de las votaciones al Cy Young de la Liga Americana, quedando cerca de leyendas como Vida Blue y Gaylord Perry.

Trayectoria y estadísticas destacadas

Ese mismo año de 1971, lideró la Liga Americana con 45 aperturas y 376 entradas lanzadas, además de completar 29 juegos con una efectividad de 2.92 — cifras que hoy día parecen casi imposibles.

Después de pasar las primeras 13 temporadas de su carrera con el conjunto de Detroit, fue traspasado a los Mets de Nueva York en diciembre de 1975 en un canje que devolvió a Rusty Staub a Detroit.

Lolich se retiró brevemente tras una temporada con los Mets, pero regresó para lanzar como relevista con los Padres de San Diego en 1978 y 1979 antes de colgar definitivamente los guantes.

En total, Lolich lanzó 16 temporadas en Grandes Ligas, con un récord de 217-191 y una efectividad de 3.44 en 3,638 1/3 entradas. Sus 2,832 ponches lo ubican entre los más altos en la historia del béisbol.