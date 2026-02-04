Framber Valdez sigue sin destino mientras los Piratas emergen como opción real

Los campos de entrenamientos voluntarios del béisbol de las Grandes Ligas arrancaron en los estados de Arizona y Florida, pero hasta el momento uno de los agentes libres más importantes de la clase 2026, Framber Valdez, continúa sin encontrar una nueva organización.

Según un reporte del periodista de The Athletic, Ken Rosenthal, los Piratas de Pittsburgh han surgido como pretendientes reales del veterano lanzador zurdo dominicano, luego de ver frustrados varios intentos por fortalecer su ofensiva con miras a competir en la División Central de la Liga Nacional.

La eventual adquisición de Valdez reforzaría de manera significativa la principal fortaleza del conjunto de Pittsburgh: su rotación abridora, encabezada por Paul Skenes y Mitch Keller, además de jóvenes brazos como Braxton Ashcraft y Bubba Chandler.

Un viejo conocido

Los Bucaneros cuentan con un nuevo coach de pitcheo que no es ajeno a Valdez. Bill Murphy ha trabajado durante gran parte de la carrera del lanzador, tanto en ligas menores como en el equipo grande, lo que podría facilitar una eventual adaptación.

Otras vinculaciones

Durante el prolongado proceso de agencia libre, Valdez también ha sido vinculado a los Orioles de Baltimore, mientras que los Bravos de Atlanta y los Padres de San Diego mantienen necesidades evidentes en su rotación abridora.

Asimismo, diversos reportes indican que los Azulejos de Toronto, pese a contar con un cuerpo de lanzadores fortalecido tras la llegada del derecho Dylan Cease, podrían explorar una movida para hacerse de los servicios del zurdo dominicano.

De estos equipos, Atlanta sería el más afectado en términos del draft, ya que posee la selección global número 26, la cual perdería en caso de firmar a Valdez, quien rechazó la oferta calificada. Pittsburgh, por su parte, sacrificaría la selección número 44 de llegar a un acuerdo.

Ozuna en la mira

El bateador designado dominicano Marcell Ozuna también ha aparecido en el radar de los Piratas, según fuentes de la liga.

El conjunto de Pittsburgh ha fallado en sus esfuerzos por reforzar la ofensiva, y hasta el momento el único bate agregado ha sido el de Ryan O'Hearn, quien firmó un contrato de dos años y 29 millones de dólares.

Marte, una opción en Boston

El veterano jardinero Starling Marte continúa entre los agentes libres que no han firmado contrato. Sin embargo, de acuerdo con reportes de las cadenas NESN y WEEI, los Medias Rojas de Boston han mostrado interés en sus servicios.