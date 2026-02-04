RD envía a MLB el roster oficial para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La conformación del equipo se produjo durante una reunión de trabajo encabezada por Nelson Cruz, gerente general de la selección; Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), y las leyendas del béisbol Juan Marichal, Pedro Martínez, David Ortiz y Edwin Encarnación. ( FUENTE EXTERNA )

La gerencia del equipo que representará a la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, junto al staff de asesores integrado por miembros del Salón de la Fama de Cooperstown, definió y envió a la Major League Baseball (MLB) el roster oficial de 30 jugadores que conformará la selección nacional.

Los 20 países participantes en el torneo tenían plazo hasta la noche de este miércoles para remitir sus nóminas a MLB, mientras que el anuncio oficial de los rosters será realizado este jueves por la organización.

La conformación del equipo se produjo durante una reunión de trabajo encabezada por Nelson Cruz, gerente general de la selección; Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), y las leyendas del béisbol Juan Marichal, Pedro Martínez, David Ortiz y Edwin Encarnación. El mánager Albert Pujols, así como Vladimir Guerrero y Adrián Beltré, participaron de manera virtual debido a compromisos previos fuera del país.

Trabajo consensuado

Nelson Cruz explicó que el proceso de selección del roster fue el resultado de un trabajo continuo y consensuado entre la gerencia y el equipo asesor, destacando que cada decisión fue analizada de manera detallada con el aporte de la experiencia y el conocimiento del grupo de inmortales del béisbol dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-04-at-102802-pm-0409b9e1.jpeg (FUENTE EXTERNA)

"El objetivo siempre fue conformar un equipo que represente con dignidad al país y que haga sentir orgullosa a la fanaticada dominicana", expresó Cruz, al señalar que el proceso estuvo guiado por el compromiso de responder a las expectativas del pueblo dominicano.

Los miembros del Salón de la Fama manifestaron su confianza en la selección nacional. Juan Marichal resaltó el liderazgo asumido por Nelson Cruz desde la gerencia y aseguró que el equipo tiene grandes posibilidades de competir por el título.

"Creo que vamos a poner un gran equipo en el terreno de juego y tenemos muchas posibilidades de traer esa corona para la República Dominicana" Juan Marichal Salón de la Fama “

Pedro Martínez destacó la fortaleza del cuerpo de lanzadores y expresó su plena confianza en el grupo convocado. "Me siento súper confiado, tanto en los jugadores de posición como en el picheo que llevamos", indicó.

De su lado, David Ortiz valoró el talento del roster definido y señaló que la selección dominicana cuenta con las condiciones necesarias para competir al más alto nivel, al tiempo que destacó el trabajo realizado por la Federación Dominicana de Béisbol y la gerencia del equipo.

Edwin Encarnación afirmó que el país puede sentirse orgulloso de la nómina presentada y aseguró que los jugadores darán el máximo esfuerzo para representar la bandera nacional en el torneo mundial.