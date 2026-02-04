El Escogido vence a Federales en un partido histórico

Junior Lake se desliza en el plato en el partido entre los Leones del Escogido y los Federales de Chiriquí en la Serie del Caribe Jalisco 2026 ( FUENTE EXTERNA )

Un nuevo récord de carreras entre dos equipos se estableció este miércoles en la Serie del Caribe en el partido donde los Leones del Escogido, representante de la Liga Dominicana de Beisbol venció 16 vueltas por 15 a los Federales de Chiriquí, de Panamá, en un maratónico partido de la cuarta jornada de la justa caribeña que se celebra en el Estadio Panamericano de esta ciudad.

El récord de más carreras entre dos equipos en un mismo juego en el Clásico Caribeño data desde 1990. El día 6 de febrero en Miami, los Naranjeros de Hermosillo derrotó a Senadores de San Juan con marcador 20 vueltas por 8 alcanzando un total 28 carreras.

El atípico partido de beisbol lo decidió en la octava entrada el bateador dominicano Marcos Hernández que disparó un doblete con dos en bases para remolcar la vuelta 15 del equipo.

Luego, Gustavo Núñez empujó la 16 con un elevando de sacrificio. Dominicana pegó 16 hits y Panamá 18 imparables en un juego que duró 4 horas 10 minutos.

Con esa victoria, los dominicanos dieron un paso agigantado para alcanzar su boleto a la serie semifinal de la Serie del Caribe con marca de tres ganados sin derrotas.

El triunfo fue para Emailin Montilla y cargó con el fracaso, S. González. Jimmy Cordero se acreditó su tercer juego salvado.

Los más destacados

Brillaron a la ofensiva por los Leones, Marcos Hernández bateó de 5-4 con 4 remolcadas, Franchy Cordero de 4-2 con 4 remolcadas. Erik González de 6-2 con dos empujadas.

Por Chiriquí, Betancourt se fue de 5-3, con doble, triple, cuatro producidas y una anotada, y Castillo, de 3-1, con cuadrangular, una empujada, dos anotadas y base por bolas.

Próximo partido

El conjunto criollo tendrá su último partido de la fase regular este jueves a las 9:30 de la noche (hora dominicana) frente a los Tomateros de Culiacán, de México.