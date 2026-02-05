Este es el roster que República Dominicana llevará al Clásico Mundial

Juan Soto jugará en el Clásico Mundial de Béisbol. ( FUENTE EXTERNA )

La Major League Baseball (MLB) anunció este jueves el roster de 30 jugadores que representará a la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, integrado por peloteros de alto nivel competitivo y experiencia en las Grandes Ligas.

Entre los jugadores de cuadro figuran Vladimir Guerrero Jr., Carlos Santana, Ketel Marte, Amed Rosario, Junior Caminero, Manny Machado, Jeremy Peña y Geraldo Perdomo.

Los jardineros del equipo dominicano serán Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Julio Rodríguez, Oneil Cruz y Johan Rojas.

El cuerpo de lanzadores estará conformado por Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Carlos Estévez, Elvis Alvarado, Wandy Peralta, Dennis Santana, Gregory Soto, Edwin Uceta, Huascar Brazobán, Abner Uribe, Albert Abreu, Sandy Alcántara, Brayan Bello, Cristopher Sánchez y Luis Severino.

Como receptores fueron seleccionados Agustín Ramírez y Austin Wells.

La selección dominicana se perfila como una de las más competitivas del torneo, que reunirá a las principales potencias del béisbol mundial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/whatsapp-image-2026-02-05-at-91144-pm-c648de3c.jpeg Roster de RD para el Clásico Mundial de Béisbol. (FUENTE EXTERNA)