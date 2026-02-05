Comisión Consultiva recomienda construcción de parque MLB en el Ensanche La Fe

El nuevo parque sería levantado en la parte suroeste de la cuadra donde opera desde 1955 el Estadio Quisqueya. ( DL/ARCHIVO )

En un paso que puede trascendental para el futuro del deporte rey en la República Dominicana, la Comisión Consultiva designada por el Poder Ejecutivo anunció este jueves 5 de febrero de 2026 su recomendación oficial para la construcción de un nuevo y moderno estadio de béisbol en el corazón de la capital.

Tras una productiva sesión de trabajo, el organismo —liderado por el doctor Jorge Subero Isa— sugirió al presidente de la República, Luis Abinader Corona, que el proyecto se ejecute en los terrenos del emblemático Ensanche La Fe, donde opera en la actualidad el Estadio Quisqueya Juan Marichal, la Liga Mercedes y entidades públicas.

La propuesta técnica establece que la obra debe cumplir estrictamente con los estándares de calidad y seguridad exigidos por las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), permitiendo así que el país sea sede de eventos de clase mundial, como el Clásico Mundial de Béisbol o partidos de temporada regular de Las Mayores.

Alianza Público-Privada y preservación histórica

Uno de los puntos clave de la reunión fue el modelo de financiamiento. La Comisión determinó que la vía más viable y sostenible es una alianza estratégica entre el Estado dominicano y el sector privado, garantizando una inversión compartida que potencie el desarrollo urbanístico y deportivo de la zona sin comprometer totalmente las arcas públicas.

Asimismo, ante la preocupación de diversos sectores sociales y deportivos, la Comisión fue enfática al aclarar un punto logístico vital: el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz no se verá afectado. La planificación del nuevo estadio respeta la integridad de esta estructura histórica, asegurando que el boxeo y el béisbol puedan coexistir y fortalecerse mutuamente en el mismo polígono deportivo.

Un equipo de alto nivel bajo el Decreto 306-25

La Comisión Consultiva, creada mediante el Decreto 306-25, no solo cuenta con la experiencia jurídica del doctor Subero Isa, sino que integra a figuras de gran peso institucional y técnico, entre los que destacan:

Kelvin Cruz , Ministro de Deportes.

, Ministro de Deportes. Vitelio Mejía Ortiz , presidente de la LIDOM.

Catalino Correa Hiciano .

Edgar Torres Reynoso , Director Ejecutivo de la comisión.

Reconocidos juristas como Olivo Rodríguez Huertas, Angélica Noboa Pagán, Elka Scheker Mendoza y Julissa Vásquez.

Próximos pasos

Desde su instalación, este equipo de expertos se ha mantenido en sesión permanente, analizando estudios de suelo, impacto ambiental y factibilidad económica. Además, han establecido una mesa de diálogo con diversos actores de la industria del béisbol profesional para recoger sus inquietudes y sugerencias.

La labor de consulta no termina aquí. La Comisión informó que continuará agotando una agenda de reuniones con los sectores vinculados para garantizar que el proyecto sea una realidad que enorgullezca a todos los dominicanos.

Con esta recomendación, la pelota queda ahora en el campo del Poder Ejecutivo para iniciar los trámites que darán vida al sueño de un estadio de vanguardia en Quisqueya.