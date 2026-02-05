Emmanuel Clase habría manipulado pitcheos en 48 juegos

Emmanuel Clase, lanzador de los Cleveland Guardians, está acusado de realizar lanzamientos sospechosos para beneficiar a los apostadores en al menos 48 juegos a lo largo de dos años, una cifra significativamente mayor a la revelada inicialmente por la fiscalía federal, según un documento judicial presentado el jueves y al que tuvo acceso ESPN.

De acuerdo al reporte de David Purdum, la fiscalía federal enumeró nueve juegos en los que Clase presuntamente realizó lanzamientos manipulados en la acusación formal, revelada en noviembre. Sin embargo, el abogado de su compañero de equipo y presunto cómplice, Luis Ortiz, escribió en un documento que el gobierno acusa a Clase de manipular su desempeño en docenas de juegos.

ESPN informó que se ha comunicado con los abogados de Clase y Ortiz, así como con la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, que lleva el caso. El abogado de Ortiz, Cristos N. Georgalis, solicitó en la presentación que el caso de su cliente se separara del de Clase, argumentando que Ortiz y Clase tienen "niveles de culpabilidad marcadamente diferentes" y que, de lo contrario, su cliente no podría recibir un juicio justo.

Los fiscales federales acusaron a Ortiz de manipular lanzamientos en dos juegos en junio de 2025, mientras que Clase presuntamente conspiró con apostadores entre 2023 y 2025, según la acusación. En la presentación del jueves, el abogado de Ortiz señaló esta diferencia de escala y enfatizó que la acusación no contenía evidencia de que Ortiz se comunicara directamente con los apostadores.

La defensa

Georgalis argumentó que un jurado que presentara "26 meses de presunta conducta criminal por parte del Sr. Clase, incluyendo lanzamientos sospechosos durante 48 juegos, docenas de comunicaciones con [un apostador], transferencias de efectivo y coordinación de apuestas ilegales", podría declarar a Ortiz culpable por asociación.

Clase participó en 197 partidos de la temporada regular entre 2023 y julio de 2025, cuando la MLB lo suspendió por motivos no disciplinarios debido a la investigación sobre apuestas. De ser ciertas las acusaciones, Clase habría manipulado su rendimiento en una cuarta parte de esos partidos.

Un expediente judicial independiente muestra que un juez solicitó al gobierno que proporcionara a los abogados de Clase pruebas sobre lanzamientos sospechosos para que pudieran prepararse para el juicio.

Un registro del procedimiento judicial indica que Clase "ha identificado al menos 250 lanzamientos en los que se realizaron apuestas, por lo que el Tribunal instó al gobierno a revelar a [Clase] la información sobre cualquier lanzamiento adicional que, según alega, estuviera incluido en la conspiración".

Clase y Ortiz se declararon inocentes de los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos, conspiración para lavado de dinero y conspiración para influir en eventos deportivos mediante soborno. Los cargos principales conllevan una pena potencial de hasta 20 años de prisión.

Según la fiscalía, ambos aceptaron miles de dólares en sobornos para ayudar a dos apostadores anónimos en su natal República Dominicana a ganar al menos $460,000 en apuestas realizadas sobre la velocidad y el resultado de sus lanzamientos.

Clase, tres veces All-Star y dos veces Relevista del Año de la Liga Americana, cumplía la cuarta temporada de un contrato de $20 millones por cinco años. Ortiz jugó tres temporadas con los Piratas de Pittsburgh antes de unirse a los Guardianes en 2025, donde participó en 16 juegos. La MLB también lo suspendió por motivos no disciplinarios en julio.