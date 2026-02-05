La receptoría, el punto débil dominicano hacia el Clásico

Agustín Ramírez debutó en la MLB en 2025, dueño de un buen bate, pero con una defensa con muchos orificios. ( AFP )

La receptoría ha sido la posición de mayor interrogante y de menor profundidad en la confección de la plantilla dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol y la edición que arranca dentro de un mes no será la excepción.

De hecho, de los nueve máscaras que el país ha llevado en las primeras cinco ediciones solo Gary Sánchez en 2023 había estado antes en un Juego de Estrellas. Cuando Carlos Santana fue a su primer y único All-Star (2019) ya era inicialista.

Esta vez, a horas de que se informe la lista de 30 hombres que inscribió la gerencia del equipo nacional desde Houston llegó la información de que Yainer Díaz, quien sería el titular indiscutible, recibió el no de la empresa aseguradora tan pronto el azuano ganó el arbitraje a los Astros, que le subirá en 1,5 millones de dólares su salario para 2026 y lo llevará hasta 4.5 MM.

La noticia sorprendió hasta a la gerencia y al cuerpo técnico, se creó un revuelo que en la mañana del miércoles puso en ejecución su plan B.

Desde el lunes, Nelson Cruz movía cielo y tierra para obtener la documentación dominicana de Austin Wells, de madre y abuelo quisqueyano.

Wells, de los Yankees y parte de la reserva del Escogido, se puso a disposición de Cruz desde principio de 2025. Pero el embarazo de su novia Caroline Nielson y la fecha de alumbramiento cercana a la fecha del evento le llevó a descartar la opción de ir con el equipo. Sin embargo, Nielson dio a luz una niña la semana pasada y el jugador retomó la disponibilidad.

Durante la fase regular de la Lidom, Webster Rivas informó que había sido inscrito en la lista preliminar de 50 hombres.

Montero entraría

Pero la respuesta que consiguió la gerencia fue inscribir a Agustín Montero, quien debutó el curso pasado en la MLB con 21 jonrones, 33 dobles y 67 remolques para los Marlins, aunque su trabajo defensivo fue el punto débil: lideró la Liga Nacional en passed ball (19) y errores (14), costó 14 carreras con su defensa y solo sacó al 8.8 % de los corredores que se fueron al robo u ocho de 91 en 71 partidos que trabajó detrás del plato.

Además de Wells y Rivas, una opción que tiene abierta el equipo es la de Francisco Mejía, quien ya asistió a la cita de 2023.

En caso de bajas por temas médicos o de seguro, los equipos tienen la opción de hacer sustituciones con jugadores que fueron inscritos en la plantilla larga, en diciembre pasado.

Así ocurrió en 2023, cuando Vladimir Guerrero Jr. sufrió una ligera lesión de rodilla a pocos días del torneo y fue reemplazo con Jeimer Candelario.

El precedente

En 2017, Moisés Alou, entonces gerente, llevó solo a un receptor a esa versión en Welington Castillo. Entonces, el equipo avanzó a segunda ronda.

Este jueves a partir de las 8:00 pm serán presentado las plantillas de 30 hombres que fueron inscritas por las 20 selecciones, en MLB Network.