Tarik Skubal ganará 32 millones de dólares en 2026 tras salir favorecido en audiencia de arbitraje

Tarik Skubal, apenas a una temporada de convertirse en agente libre, obtendrá un enorme aumento salarial este año tras ganar su audiencia de arbitraje, según informó MLB.com.

Un panel de tres personas aceptó su propuesta de un salario de 32 millones de dólares para 2026, después de que los Tigres de Detroit no consiguieran un acuerdo con él.

Este fallo no cambia el estatus de Skubal con el equipo: sigue siendo miembro del equipo, a menos que haya un cambio por traspaso —una posibilidad que ha disminuido conforme ha avanzado la temporada baja y otros equipos han dirigido su atención a otras opciones.

Lo que sí cambia es cuánto ganará, colocándolo entre los lanzadores con los salarios base más altos de las mayores.

Este monto es el salario más alto jamás concedido a un lanzador a través del proceso de arbitraje, y también supera fácilmente el salario más alto para un pitcher elegible para arbitraje con los Tigres, que anteriormente era de 19,75 millones de dólares en 2015 con David Price.

Skubal había ganado 10,15 millones de dólares en 2025 bajo un contrato de un año que firmó con Detroit para evitar que el caso llegara a arbitraje.

Como lanzador elegible para arbitraje con más de cinco años de servicio, Skubal y su agente, Scott Boras, pudieron comparar su salario con el de cualquier otro jugador de la MLB, no solo con los que han pasado por arbitraje recientemente.

Impacto del aumento salarial en la plantilla de los Tigres de Detroit

Esto les permitió usar como comparativas salarios más altos —como los 42 millones de dólares de Zack Wheeler, los 38 millones de Jacob deGrom o los 36 millones de Gerrit Cole— al presentar su caso.

Skubal será el segundo jugador mejor pagado de Detroit en 2026, después de que el equipo llegara a un acuerdo con el zurdo Framber Valdez por un contrato de tres años y 115 millones de dólares (con un valor promedio anual de 38 millones).