Cangrejeros superan a los Federales y plantan bandera en semifinales

Los Cangrejeros de Santurce intentan completar una doble matanza en el partido ante los Federales de Chiriquí ( FUENTE EXTERNA )

Cangrejeros de Santurce venció a Federales de Chiriquí ocho carreras por tres, en el partido que abrió la última jornada de la ronda clasificatoria de la Serie del Caribe Jalisco 2026, celebrado en el Estadio Panamericano de esta ciudad, y aseguró su boleto a las semifinales de este viernes.

Luego de ser dominados por el derecho Harold Araúz durante las primeras cinco entradas, los dirigidos por el venezolano Omar López llegaron a la sexta entrada en desventaja de dos carreras por cero, pero en ese episodio fabricaron un racimo de cuatro anotaciones que decidió el importante compromiso.

En lo individual, la victoria correspondió a Blane Abeyta (1-0), mientras que la derrota fue para Humberto Mejía (0-1)

Los panameños, urgidos de una victoria para mantener sus opciones de clasificación, salieron impetuosos y ante el abridor Dereck Rodríguez marcaron en el mismo primer capítulo, gracias a un triple del lead off José Ramos y un sencillo impulsor de Johan Camargo.

Este último se encargó de remolcar la segunda carrera en la parte baja del quinto episodio con un elevado de sacrificio que llevó al plato a Austin Dennis, frente al segundo relevista boricua Blane Abeyta.

Ya en el sexto inning, con un out, y luego de que el abridor panameño Harold Araúz encadenara una racha de 13 bateadores retirados de forma consecutiva, Gabriel Cancel le conectó un sencillo por el centro del terreno.

Entonces Humberto Mejía sustituyó a Araúz con la misión de preservar la ventaja de 2×0 y el excelente trabajo del lanzador saliente.

Sin embargo, Mejía no pudo cumplir. Yohandy Morales conectó un hit por el campocorto que movió a Cancel a la intermedia; Nelson Velázquez disparó sencillo al jardín central para impulsar a Cancel, e Isán Díaz lo imitó para que Morales anotara la carrera del empate.

Detalles destacados de la ofensiva y lanzamientos

Acto seguido, Emmanuel Rivera recibió base por bolas y, tras el ponche a Jack López, Christian Vázquez conectó un sencillo al jardín derecho para remolcar a Velázquez y a Díaz con las dos carreras de la ventaja.

Pero si algo han demostrado los panameños en esta Serie del Caribe es su capacidad de lucha, y en el séptimo episodio, frente al relevista Robert Gsellman, marcaron una carrera para cerrar el marcador.

Erasmo Caballero abrió el inning con sencillo al jardín derecho, pero fue forzado en segunda por conexión de Joshwan Wright, quien quedó con vida en la inicial, avanzó a segunda por wild pitch y luego anotó impulsado por un hit de José Ramos.

Ya en el inicio del octavo, los monarcas puertorriqueños agregaron otras tres carreras para sentenciar el partido, cuando combinaron un doble de Emmanuel Rivera, un wild pitch, pelotazo a Jack López, squeeze play de Christian Vázquez, dos bases robadas, un sencillo de Gabriel Cancel y un error en tiro del segunda base Wright.

La cosecha boricua se cerró en el noveno episodio gracias a un triple de Yohandy Morales y un sencillo remolcador de Isán Díaz.

Los más destacados

En una ofensiva bien repartida por los ganadores, Yohandy Morales se fue de 4-3, con triple, dos carreras anotadas y un boleto; Rubén Castro también conectó dos imparables, mientras que Christian Vázquez impulsó tres de las ocho carreras del equipo.

Por Federales de Chiriquí, Johan Camargo fue el más destacado con par de hits y dos carreras empujadas.