Serie del Caribe: Charros de Jalisco venció a Tomateros de Culiacán en el cierre de jornada

Mateo Gil agota un turno en el partido entre Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán en la Serie del Caribe de Jalisco 2026 ( FUENTE EXTERNA )

Los Charros de Jalisco le tomaron nuevamente la medida a los Tomateros de Culiacán y, tal como ocurrió durante la temporada invernal mexicana, este miércoles volvieron a derrotarlos con pizarra de 4 carreras por 2, en el partido que cerró la penúltima jornada de la ronda clasificatoria de la Serie del Caribe Jalisco 2026, celebrada en el Estadio Panamericano de esta ciudad.

Apoyados en una ofensiva oportuna y un pitcheo relevo que no permitió carreras en siete entradas y ponchó a nueve, los dueños de la casa, llegaron a su tercera victoria en cuatro presentaciones y así cerraron su paso por la etapa regular de la serie.

La victoria fue a la cuenta de Luis Márquez (1-0), con salvamento para Matt Foster (1), mientras que la derrota recayó en el abridor Faustino Carrera (0-1)

Tomateros fabricó la primera carrera en el capítulo de apertura frente al abridor Ronald Medrano.

Carlos Sepúlveda llegó a primera por pelotazo y avanzó a tercera en jugada de corrido y bateo en la que Allen Córdoba respondió con sencillo al medio del terreno y desde allí anotó impulsado por fly de sacrificio de Rodolfo Amador.

Los Charros respondieron rápido y en la parte baja del primero negociaron el empate ante las ofertas de Faustino Carrera después de 2 outs, gracias a hits consecutivos de Michael Wielansky, Willie Calhoun y Mateo Gil.

Una entrada más tarde Reynaldo Rodríguez puso delante a los monarcas de la Liga Arco Mexicana del Pacífico con un cuadrangular por la banda izquierda, pero los Tomateros respondieron con la del empate gracias a dobletes seguidos de Allen Córdoba y Rodolfo Amador, frente al derecho Medrano, quien tuvo que salir del partido por lesión.

El empate se mantuvo hasta que, en el final de la quinta entrada, después de 1 out, Julián Ornelas dio imparable al centro, por balk de Faustino Carrera avanzó a segunda y ya, con el relevista Braulio Torres en la lomita, se robó la tercera base y posteriormente anotó por un wild pitch.

Por los ganadores además del jonronero Reynaldo Rodríguez, hubo destaque para Michael Wielansky quien se fue de 4-2, una impulsada y una anotada, mientras Mateo Gil y Willie Calhoun dispararon un sencillo y recibieron dos bases por bolas.

Por la otra banda Allen Córdova conectó tres hits incluyendo un doble y Rodolfo Amador impulsó dos carreras.

Ronald Medrano, abridor por Charros, quien salió por una lesión, trabajó en dos entradas completas en las que permitió dos carreras y tres hits. Le siguieron César Gómez (2.1), Luis Márquez (0.2), Jesús Cruz (2.0), Gerardo Reyes (1.0) y Matt Foster (1.0)

Por su parte Faustino Carrera lanzó 4.1 entradas en su apertura por Tomateros y permitió tres carreras con cinco hits y cuatro ponches. Detrás llegaron Braulio Torres-Pérez (0.2), Norman Elenes (1.0), David Gutiérrez (1.0, 1Cl) y Wilmer Ríos (1.0)

A primera hora, en el partido de más carreras en la historia de las Series del Caribe, Leones del Escogido dispuso de Federales de Chiriquí 16 carreras por 15, La victoria fue para Emailin Montilla (1-0), Enrique Saldana (0-1) cargó con la derrota y Jimmy Cordero se anotó el juego salvado (3).

La tabla de posiciones

Después de estos resultados Leones del Escogido tiene balance de 3-0, Charros de Jalisco 3-1, Tomateros de Culiacán y Cangrejeros de Santurce (1-2) y Federales de Chiriquí (0-3).

Próximos partidos

Este jueves en la última jornada de la etapa clasificatoria Federales y Cangrejeros jugarán desde las 4 de la tarde y a las 9.05 Leones del Escogido ante Tomateros de Culiacán.