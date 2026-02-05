Un positivo a marihuana deja fuera a Javier Báez del Clásico Mundial de Béisbol

La baja de Javier Báez quita más profundidad al equipo puertorriqueño en el Clásico Mundial de Béisbol. ( FUENTE EXTERNA )

Diferente a Carlos Correa y Francisco Lindor, la baja de Javier Báez en el Clásico Mundial de Béisbol no será por falta de cobertura de seguro. "El Mago" Báez no estará en la cita mundialista debido a una suspensión vigente por dopaje, dejando un vacío no solo en el terreno de juego, sino también en el liderazgo emocional del llamado "Team Rubio".

De acuerdo con los registros oficiales de la Agencia Internacional de Pruebas (ITA) —el organismo independiente encargado de la integridad del certamen—, el jugador de los Tigres de Detroit dio positivo por consumo de cannabis (Carboxy-THC).

El examen fue realizado el 12 de marzo de 2023, fecha en la que Puerto Rico sufrió una dolorosa derrota de 9-6 ante Venezuela en el loanDepot Park de Miami. A pesar de que Báez remolcó una carrera en aquel encuentro, el control antidopaje realizado tras el partido marcaría el inicio de este complicado proceso legal.

El conflicto entre MLB y el estándar internacional

El caso de Báez resalta una contradicción reglamentaria que ha atrapado a varios peloteros de alto nivel. Mientras que en las Grandes Ligas (MLB) la marihuana fue eliminada de la lista de sustancias prohibidas en el año 2020, el Clásico Mundial de Béisbol se rige bajo los estándares de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) y, por extensión, de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA).

Para estos organismos internacionales, el cannabis sigue siendo una sustancia penalizada en competencia. La sanción impuesta a "El Mago" comenzó formalmente el 26 de abril de 2024 y está programada para concluir el 26 de abril de 2026.

Dado que el Clásico Mundial se celebrará entre el 5 y el 19 de marzo de 2026, Báez se encuentra legalmente inhabilitado para participar, ya que su castigo expira un mes después de que caiga el último out del torneo.

Federación sin margen de maniobra

A pesar de los esfuerzos de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) por gestionar un permiso especial para el bayamonés, las noticias no son alentadoras. Según fuentes de El Nuevo Día, el ente federativo no tiene potestad para someter reconsideraciones ni apelaciones en casos de dopaje controlados por la ITA.

En estos procesos disciplinarios, las federaciones nacionales actúan como meros observadores y no son parte del litigio, lo que deja a la escuadra boricua sin herramientas legales para rescatar a su estrella.

Un infield en crisis

La baja de Báez profundiza una crisis sin precedentes en el cuadro interior de Puerto Rico. Su ausencia se suma a las de los estelares Francisco Lindor y Carlos Correa, quienes tampoco recibieron la aprobación de las aseguradoras para participar en el evento.

Sin su núcleo estelar de las últimas dos ediciones, la gerencia de Puerto Rico deberá recurrir a una profunda reestructuración para competir en un torneo donde la defensa del infield ha sido históricamente su mayor fortaleza.