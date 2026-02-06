Sale a la venta el uniforme dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol

Equipamiento utilizará el equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 que se celebrará en el mes de marzo próximo ( FUENTE EXTERNA )

Ya se conoce el uniforme que utilizará la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, está a la venta en MLB Shop y la próxima semana llegarán a las tiendas de Lidom Shop en suelo quisqueyano.

Esta nueva colección, diseñada por Nike, no solo busca la funcionalidad atlética en el diamante, sino que proyecta una estética moderna que rinde homenaje a la rica historia beisbolera del país y a la energía de su fanaticada.

Gregory Castro, representante de Lidom Shop, informó a Diario Libre que desde el lunes indumentarias como camiseta y gorra estarán disponibles en la tienda física de la plaza comercial Sambil.

Diseño y Vanguardia: La estética del "Plátano Power"

El uniforme principal mantiene la pureza del blanco como base, pero con una evolución notable en sus detalles. La casaca de local presenta una elegante línea roja (piping) que recorre verticalmente el pecho y el cuello, enmarcando el nombre del país.

La tipografía para "REPÚBLICA DOMINICANA" ha sido renovada con una fuente más agresiva y estilizada en azul real con bordes rojos, una tipografía de estilo bloque que evoca la potencia de los bateadores de la isla.

Por su parte, el uniforme de visitante rompe con la sobriedad tradicional para abrazar el estilo de "bloques de color". Con un cuerpo en azul real profundo, la jersey incorpora paneles laterales en blanco y rojo que fluyen desde la axila hasta la cadera, creando un contraste dinámico que resalta la figura de los atletas. En esta versión, las letras resaltan en un blanco inmaculado sobre el fondo azul, manteniendo el orgullo patrio en cada costura.

La Gorra: Símbolo de Identidad

El accesorio más icónico, la gorra oficial, presenta cambios significativos. Para esta edición, se ha optado por una corona en color rojo vibrante con una visera en azul marino, coronada por un botón azul en la parte superior.

El logotipo frontal presenta las letras "RD" entrelazadas: la 'R' en un relieve azul profundo y la 'D' en blanco brillante.

Además, un detalle que ha cautivado a los coleccionistas es la inclusión de la bandera dominicana bordada con alta fidelidad en el lateral derecho de la gorra, reforzando la soberanía deportiva en el escenario internacional.

Comparativa y Precios para el Fanático

A diferencia de la edición 2023, donde los uniformes presentaban una estética más clásica y tipografías redondeadas, la versión 2026 apuesta por líneas más nítidas y un enfoque en el "color-blocking". Es un diseño que mira hacia el futuro sin olvidar los colores de la bandera.

Para los dominicanos que deseen "uniformarse" junto a estrellas como Juan Soto o Fernando Tatis Jr., la tienda oficial MLB Shop ha habilitado la preventa con los siguientes costos aproximados:

Jersey Auténtica ( Nike Vapor Limited): $189.99 USD, idéntica a la que usarán los jugadores en el terreno.

Vapor Limited): $189.99 USD, idéntica a la que usarán los jugadores en el terreno. Jersey Replica: $124.99 USD, con la misma estética pero materiales diseñados para el uso diario de los fans.

Gorra New Era 59FIFTY (Fitted): $45.99 USD, el modelo oficial de campo con el logo "RD".

New Era 59FIFTY (Fitted): $45.99 USD, el modelo oficial de campo con el logo "RD". Gorra Ajustable (9FORTY/9TWENTY): Entre $34.99 y $39.99 USD.

Con este anuncio, la maquinaria dominicana está lista para invadir Miami el próximo 5 de marzo. Esta no es solo ropa deportiva; es la armadura con la que un país entero sueña volver a levantar el trofeo de campeones invictos.