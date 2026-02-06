Escogido pierde el invicto tras remontada de los Tomateros de Culiacán

Los Tomateros de Culiacán (México Verde) mejoraron su récord a 2-2 y se medirán de nuevo al Escogido en la primera de las dos semifinales de la Serie del Caribe 2026, ( FUENTE EXTERNA )

Ni los dos jonrones de Franchy Cordero ni el cuadrangular de Jimmy Paredes bastaron para evitar la derrota de los Leones del Escogido, que cayeron 10-7 ante los Tomateros de Culiacán este jueves en la Serie del Caribe Jalisco 2026.

Cordero conectó ambos vuelacercas en solitario frente al abridor Manny Barreda, el primero en la cuarta entrada por el jardín derecho y el segundo en el sexto episodio entre los bosques derecho y central. En ese mismo inning, Paredes se unió a la ofensiva dominicana con un jonrón por el prado derecho ante el relevista Francisco Haro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/franchy-cordero-2-96a62056.jpg Franchy Cordero dobla por tercera base, luego de conectar uno de sus dos cuadrangulares. (FUENTE EXTERNA)

A pesar del revés, el conjunto dominicano cerró la fase regular en la primera posición con marca de 3-1, empatado con los Charros de Jalisco, a quienes vencieron en la jornada inaugural. Los mexicanos, por su parte, finalizaron con récord de 2-2, suficiente para quedarse con el último boleto a las semifinales. Ambos equipos volverán a medirse este viernes a las 4:00 de la tarde, en busca de un pase a la final.

Alternativas en el partido

Los Leones tomaron ventaja temprano al fabricar un rally de tres carreras en el primer episodio ante Barreda. Dos de ellas llegaron con un doble de Sócrates Brito al jardín central, quien avanzó a tercera con rodado de Junior Lake al lanzador y luego anotó con otro batazo por el suelo de Cristhian Adames a la inicial.

Los Tomateros respondieron en el tercer inning frente a Radhamés Liz con dos anotaciones producto de un cuadrangular de Allen Córdoba por el jardín izquierdo. La remontada se completó en el octavo capítulo, cuando Culiacán armó un racimo de seis carreras, coronado por un jonrón de dos vueltas de Esteban Florial, que puso el marcador definitivo 10-7.

Anthony Gose (1-1) se llevó la victoria tras lanzar una entrada en blanco. Conner Greene cargó con la derrota al permitir tres de las seis carreras del octavo episodio, mientras que Lupe Chávez (2) se apuntó el salvamento al retirar en orden el noveno.

A la ofensiva por los Leones, Cordero bateó de 4-2, con dos jonrones, dos carreras producidas y dos anotadas; Brito terminó de 3-2, con doble, dos empujadas, dos anotadas y dos bases robadas; y Paredes se fue de 4-2, con cuadrangular, una impulsada y una anotada.

