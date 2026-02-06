Tras recomendación de nuevo estadio, Comisión Consultiva fija puntos fundamentales

El presidente de la Comisión Consultiva, Jorge Subero Isa durante la presentación de la mesa de trabajo que encabeza el pasado 17 de julio de 2025 en el Bandex, en cuya actividad también se ofreció una rueda de prensa. ( DARIO LIBRE / NEAL CRUZ )

El decreto emitido por el presidente de la República, Luis Abinader el pasado 6 de junio de 2025 encontró respuesta ayer luego de la Comisión Consultiva creada por el mandatario considerara “viable” la construcción de un nuevo estadio en los terrenos del Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Ese parque inaugurado el 23 de octubre de 1955 pasará a la historia como lo conocemos, solo para quedar en el recuerdo de lo que una vez fue, si el Poder Ejecutivo acoge y ejecuta la recomendación del organismo asesor, tal como había asegurado.

Una próxima reunión está señalada para el próximo 19 de febrero. El organismo se reúne cada 15 días.

El presidente de la comisión, Jorge Subero Isa, explicó que la recomendación parte de estudios técnicos y consultas realizadas que concluyeron que el Quisqueya “no reunía las condiciones exigidas por Major League Baseball”.

A partir de ese análisis se plantearon varios puntos considerados definitivos:

Primero se recomendó la construcción de un nuevo estadio de béisbol porque el Estadio Quisqueya no reúne ni reunirá después de una reparación, las condiciones exigidas por Major League. El nuevo parque tendrá las características de un parque de MLB. El Coliseo de boxeo Carlos -Teo- Cruz, se mantiene. El Estado dominicano solamente aportará los terrenos, no invertirá dinero. Se busca que sea un “ganar-ganar”. Falta por definir todavía el instrumento legal de la participación del sector privado con el sector público. Los Tigres del Licey y los Leones del Escogido continuarían usando el nuevo estadio tal como lo conocemos hoy. Definir el diseño de la mega obra. Falta definir los inversionistas.

Se construirá más que un estadio.

La Comisión había informado que se tomaría seis meses para dar respuesta al decreto presidencial, una tarea que fue cumplida.

Teo Cruz y Liga Mercedes

Los nocauts continuarán en el Teo Cruz por mandato del primer mandatario. La obra fue inaugurada el 11 de agosto de 1996.

“El presidente dijo que eso había que mantenerlo ahí”, de manera que cualquier “diseño” que se realice debe contemplar la permanencia de ese escenario, informó Subero Isa.

Lo contrario ocurrirá con la Liga Mercedes en función desde el 5 de noviembre de 1966. Esa “liga se va”, dijo Subero Isa, como también se irá “el Intrant” (Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre).

Escogido y Licey

Subero Isa declinó comentar qué ocurrirá con los Leones del Escogido y los Tigres del Licey cuando inicie la próxima temporada de béisbol otoño-invernal.

Sin embargo, otras fuentes consultadas coinciden en que los bicampeones nacionales y el conjunto azul continuarían jugando en el actual Estadio Quisqueya mientras se construye el nuevo parque.