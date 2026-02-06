Paul Goldschmidt regresa a los Yankees por una temporada más

Paul Goldschmidt de los Yankees de Nueva York, conecta un sencillo productor en la cuarta entrada contra los Medias Rojas de Boston en el Yankee Stadium el 21 de agosto de 2025 en la ciudad de Nueva York. ( JIM MCISAAC/GETTY IMAGES/AFP )

El veterano primera base Paul Goldschmidt regresará a los New York Yankees tras firmar un contrato de un año, según fuentes consultadas por Mark Feinsand de MLB.com. Hasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre el acuerdo.

Goldschmidt, de 38 años, concluyó la temporada 2025 entre los líderes activos en varias estadísticas: segundo en dobles (477) y carreras impulsadas (1,232), tercero en jonrones (372) y carreras anotadas (1,280), y cuarto en hits (2,190) y WAR como jugador de posición (63.8), según Baseball-Reference.

A lo largo de sus 15 años de carrera, el pelotero ha sido siete veces All-Star, cinco veces ganador del Bate de Plata y cuatro veces del Guante de Oro, además de MVP de la Liga Nacional en 2022. Desde 2015 hasta 2025, Goldschmidt no ha sido colocado en la lista de lesionados, sumando 1,611 juegos consecutivos, la mayor cantidad en las Grandes Ligas durante ese periodo.

Su registro de 145 juegos en 2025 fue el más bajo desde 2015 (exceptuando la temporada acortada de 2020).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/07/48-new-york-yankees-slides-104357973-d952e086.jpg Goldschmidt llega quieto a la antesala durante un partido de los Yankees. (FUENTE EXTERNA)

Notable declive

Sin embargo, su rendimiento ha mostrado cierta volatilidad en los últimos años. Tras su temporada de MVP, Goldschmidt no pudo mantener el mismo nivel, especialmente en 2024 y 2025. Con los St. Louis Cardinals en 2024, registró un OPS de .716, OPS+ de 100 y bWAR de 1.3, cifras que lo llevaron a la agencia libre al finalizar su etapa de seis temporadas con el equipo.

Su primer año en los Yankees reflejó tendencias similares: OPS de .731, OPS+ de 104 y bWAR de 1.2. Pero al examinar los detalles, surgieron contrastes notables: un fuerte inicio con OPS de .889 hasta mayo, seguido de una caída a .610 el resto de la campaña; dominó a los zurdos (.981) pero tuvo dificultades ante los diestros (.619), y bateó mejor como visitante (.842) que en el Yankee Stadium (.606).

Goldschmidt también pareció sacrificar algo de potencia en favor del contacto: conectó la pelota con menos autoridad que en cualquier otra temporada de la Era Statcast (desde 2015), aunque redujo significativamente sus ponches, de 173 a 100, mientras que sus jonrones cayeron de 22 a 10, incluyendo solo dos después del 19 de junio.