Culiacán castiga el pitcheo de los Leones y los dejan en el camino en la Serie del Caribe

Los jugadores de Tomateros de Culiacán se confunden en un abrazo luego de vencer a los Leones del Escogido en el partido semifinal de la Serie del Caribe, Jalisco 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Los Tomateros de Culiacán vencieron con marcador de 9-4 a los Leones del Escogido en la primera semifinal de la Serie del Caribe, que se celebra en el Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco.

Estevan Florial conectó un cuadrangular de tres carreras en la cuarta entrada ante el zurdo relevista Kenny Hernández, con dos corredores en bases, para darle al conjunto mexicano una ventaja que nunca perdió.

El triunfo correspondió al relevista zurdo Anthony Gose (2-1, 10.80), quien trabajó un tercio de entrada y permitió dos imparables. La derrota recayó sobre Hernández (1-1, 10.13), quien en una labor de 1.1 entradas permitió el cuadrangular de Florial y una carrera limpia.

El pitcheo escarlata se desplomó en los últimos tres encuentros: permitió 15 carreras a los Federales de Chiriquí, y 10 y 9 en fechas consecutivas a los Tomateros, quienes ahora tendrán la oportunidad de ganar su primera Serie del Caribe desde Caracas 2002.

Por los Tomateros abrió el derecho David Reyes, quien trabajó cuatro entradas y dos tercios, permitió cuatro hits y dos carreras, otorgó dos boletos y ponchó a dos. En relevo lanzaron Anthonny Gose, Norman Elenes, Sasagi Sánchez, Rafael Córdova y Guadalupe Chávez.

Por el Escogido inició el derecho Óscar de la Cruz, quien tuvo problemas de control y lanzó 3.1 entradas, permitió cuatro hits y tres carreras, concedió dos boletos y ponchó a tres.

Fue relevado por Kenny Hernández, quien enfrentó a un solo bateador, Esteban Florial, y permitió un jonrón con dos corredores en base que puso arriba a los Tomateros 3-2.

También lanzaron por los Leones Emailín Montilla, Alex Colomé, Jefry Yan, Deurys Carrasco y Jimmy Cordero.

Así anotaron

Los Leones anotaron la primera carrera del encuentro en el segundo episodio, gracias a un doble de Franchy Cordero y un sencillo remolcador de Marcos Hernández, para tomar ventaja 1-0.

En el tercer inning, Gustavo Núñez recibió boleto, Erik González bateó para doble matanza 5-6-3, Sócrates Brito negoció boleto, se robó la segunda base y anotó tras un error del segunda base de los Tomateros en un rodado de Junior Lake, colocando el marcador 2-0.

En el cuarto episodio, tras dos outs, Víctor Mendoza conectó sencillo al jardín derecho y Luis Verdugo recibió boleto. El dirigente de los Leones sustituyó a De la Cruz por Kenny Hernández, quien permitió el cuadrangular de Florial que dio ventaja 3-2 a México Verde.

En el sexto, Yadier Drake abrió con hit; Joey Meneses fue forzado en segunda; Víctor Mendoza y Luis Verdugo ligaron sencillos productores; Florial volvió a embasarse y Alí Solís elevó de sacrificio para impulsar otra carrera. Carlos Sepúlveda cerró el episodio con rodado al campocorto.

Los Leones llenaron las bases en la parte baja del sexto, pero solo pudieron anotar una carrera tras boleto a Gustavo Núñez, antes de que Jonathan Guzmán dominara a Michael de la Cruz con rodado a tercera.

En el séptimo episodio, los Tomateros atacaron con fuerza al relevo dominicano y fabricaron cuatro carreras más para asegurar el triunfo. Los Leones anotaron su última carrera en el octavo inning, remolcada por Gustavo Núñez.

Los más destacados

Por los Tomateros: Yadir Drake de 5-3, con una anotada y una empujada; Estevan Florial de 4-2, con un cuadrangular, una anotada y tres remolcadas; y Víctor Mendoza de 5-3, con tres carreras anotadas. Por los Leones: Gustavo Núñez de 2-1, con dos carreras empujadas; Sócrates Brito de 4-3, con una anotada; y Marco Hernández de 4-2, con una anotada y una producida.



Próximo partido

Los Charros de Jalisco enfrentarán a los Cangrejeros de Santurce en la segunda semifinal para determinar quién se medirá ante los Tomateros en el partido por el campeonato este sábado.