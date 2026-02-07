Mark McGwire regresa a las Grandes Ligas con los Atléticos como asesor en desarrollo de jugadores

El ex primera base Mark McGwire regresará a la organización de los Atléticos Oakland para desempeñarse como asistente especial en el desarrollo de jugadores, informó la franquicia, publica hoy Yahoo Sports.

McGwire vistió el uniforme del equipo durante 12 temporadas, entre 1986 y 1997, etapa en la que se convirtió en uno de los bateadores más emblemáticos en la historia del club.

Tras su retiro como jugador, McGwire ha mantenido presencia en el béisbol de Grandes Ligas en funciones técnicas.

Fue coach de bateo de los Cardenales de San Luis entre 2010 y 2012, ocupó el mismo cargo con los Dodgers de Los Ángeles entre 2013 y 2015 y posteriormente trabajó como coach de banca de los Padres de San Diego entre 2017 y 2018.

Su nueva responsabilidad con los Atléticos será distinta a su etapa como jugador, en un momento de transformación para la organización.

El equipo disputa actualmente sus partidos en un estadio de Triple A en West Sacramento, California, sede provisional por al menos tres temporadas mientras se concreta su proyectada mudanza a Las Vegas, prevista para 2028.

McGwire tuvo un impacto inmediato en las Grandes Ligas. En 1987 conquistó el premio al Novato del Año de la Liga Americana tras conectar 49 cuadrangulares, cifra que en ese momento representó un récord para debutantes.

Durante su permanencia en Oakland fue pieza clave en la dinastía del equipo que disputó tres Series Mundiales consecutivas entre 1988 y 1990, logrando el título en 1989, el más reciente campeonato de la franquicia.

Durante su etapa con los Atléticos, McGwire acumuló 363 jonrones y 941 carreras impulsadas antes de ser transferido a los Cardenales de San Luis a mediados de la temporada de 1997.

Con San Luis protagonizó uno de los episodios más recordados del béisbol moderno al establecer en 1998 el récord de jonrones en una temporada con 70, marca que posteriormente fue superada por Barry Bonds con 73 en 2001.

Aunque fue exaltado al Salón de la Fama de los Atléticos en 2019, McGwire no ha logrado ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown, en medio de los cuestionamientos derivados del escándalo de uso de esteroides que marcó la llamada "era de los cuadrangulares".