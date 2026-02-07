Cuatro jugadores del Escogido al equipo estrella de la Serie del Caribe

Sócrates Brito, parte del equipo estrella de la Serie del Caribe Jalisco 2026 ( FUENTE EXTERNA )

Con seis peloteros y el mánager, México acaparó posiciones en el equipo de estrellas de la Serie del Caribe 2026, que se dio a conocer tras las semifinales y en el que fueron incluidos cuatro jugadores de República Dominicana y uno de Puerto Rico.

Los dos lanzadores elegidos fueron: Luis Miranda (México Rojo/Charros de Jalisco) como inicialista y Jimmy Cordero (República Dominicana/Leones del Escogido) como relevista.

En el cuadro, Alí Solís (México Verde/Tomateros de Culiacán) ocupó el puesto de receptor, Yohandy Morales (Puerto Rico/Cangrejeros de Santurce) en primera base, Michael Wielansky (México Rojo/Charros de Jalisco) en la intermedia y Rodolfo Amador (México Verde) como antesalista.

Complementa el parador en corto Luis Verdugo (México Verde).

Los tres jardineros seleccionados fueron de República Dominicana: Franchy Cordero por izquierda, Junior Lake en el centro y Sócrates Brito a la derecha.

El bateador designado fue Joey Meneses (México Verde).

Benjamín Gil (México Rojo) quedó como mánager.

Participación y desempeño de los equipos mexicanos

El único equipo que no tuvo jugadores seleccionados fue Panamá (Federales de Chiriquí) que fue eliminado en la primera ronda.

El equipo de estrellas fue elegido por los periodistas acreditados para cubrir el clásico caribeño jugado en el estadio Panamericano de béisbol, en Jalisco.

México ha jugado esta Serie del Caribe con dos equipos: México Verde y México Rojo, que el sábado se enfrentarán en la final.

