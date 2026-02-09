Los Medias Rojas de Boston adquieren al antesalista Caleb Durbin en un cambio de seis jugadores

Durbin llega con la misión de optimizar el infield de los Medias Rojas. ( FUENTE EXTERNA )

Con la mira puesta en redefinir su cuadro interior, los Medias Rojas de Boston concretaron el lunes un movimiento clave antes del inicio oficial de los entrenamientos primaverales.

El director de béisbol, Craig Breslow, cerró un intercambio de seis jugadores con Milwaukee que le permitió adquirir a Caleb Durbin, finalista al Novato del Año de la Liga Nacional en 2025, además de una selección de la Ronda B de Balance Competitivo del Draft de 2026.

La operación también llevó a Boston a los jugadores de cuadro Andruw Monasterio y Anthony Seigler, reforzando la profundidad del infield. En contraparte, los Cerveceros recibieron, entre otras piezas, al zurdo Kyle Harrison, un antiguo prospecto de alto perfil que alguna vez fue considerado una de las joyas del pitcheo abridor de la organización.

De cara a la temporada 2026, la palabra que define el infield de los Red Sox es versatilidad. Aunque Trevor Story seguirá siendo el campocorto titular y Willson Contreras ocupará la primera base tras su reciente llegada, la segunda y la tercera base se perfilan como posiciones abiertas, con múltiples opciones y combinaciones posibles.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/09/kyle-harrison-d0627584.jpg Kyle Harrison, lanzador zurdo que pasa a los Cerveceros. (FUENTE EXTERNA)

Adición en el infield

En ese escenario, Durbin emerge como una pieza central. El jugador de 25 años puede desempeñarse en tercera, segunda y campocorto, y viene de una sólida campaña ofensiva en la que bateó .256/.334/.387. Su aporte fue clave para unos Cerveceros que conquistaron la División Central de la Liga Nacional.

La nueva adición de Boston tiene perfil completo: conectó 11 jonrones, disparó 25 dobles, se robó 18 bases y acumuló un bWAR de 2.8 en 445 turnos. A pesar de su estatura de cinco pies y cinco pulgadas, Durbin se destacó por su disciplina en el plato y un bate consistente.

Ahora el mánager Alex Cora contará con varias alternativas para armar su cuadro, incluyendo a Marcelo Mayer, Isiah Kiner-Falefa (pendiente de examen físico) y Romy González, todos capaces de cubrir más de una posición en el infield.

Monasterio, por su parte, añade experiencia como jugador de rol. A sus 28 años, participó en 68 partidos con Milwaukee en 2025, dejando promedio de .270, con nueve dobles, cuatro cuadrangulares y 16 remolcadas.

En cuanto a Harrison, su salida responde más a la abundancia de brazos jóvenes y controlables que ahora posee Boston. El lanzador zurdo registró efectividad de 4.39 en 42 presentaciones, 37 de ellas como abridor, desde su debut en Grandes Ligas en 2023, y no parecía tener un camino claro hacia el roster del Día Inaugural.