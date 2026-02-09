Ketel Marte, feliz de regresar con Arizona: "Quiero estar aquí"

Ketel Marte de los Diamondbacks de Arizona conecta un jonrón solitario contra los Filis de Filadelfia durante la primera entrada en el Chase Field el 19 de septiembre de 2025 en Phoenix, Arizona. ( CHRIS CODUTO/GETTY IMAGES/AFP )

"Hubo ruido, pero mi corazón siempre ha estado aquí". Así le resume Ketel Marte a Steve Gilbert de MLB.com, una temporada muerta cargada de rumores que, al final, lo devolvió al mismo punto de partida: Arizona.

El estelar segunda base dejó claro que, pese a las especulaciones, nunca perdió el deseo de seguir vistiendo el uniforme de los Diamondbacks.

"Es béisbol. Entiendo el lado del negocio y cómo funciona", dijo Marte al referirse a los rumores de traspaso. "Leí algunos comentarios en redes sociales que no me convencieron, pero adoro a los D-backs y quiero estar aquí".

El intermedista dominicano aseguró que, tras conversar con la gerencia, todo quedó aclarado. "Hablamos mucho, lo discutimos todo y todo está genial. Mike (Hazen) sabe lo mucho que quiero a este equipo y a mis compañeros. Estoy feliz de que todo haya salido bien y de seguir aquí".

Hazen, el gerente general de la organización, también se refirió al tema y admitió que escuchar ofertas no fue una decisión sencilla.

"Nunca estuvo tan cerca", afirmó. "Sentí que debía hacer mi trabajo y escuchar. Ketel es una superestrella para nosotros, lo ha sido por mucho tiempo y lo seguirá siendo".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/09/ketel-marte-seria-el-segunda-base-del-all-mlb-team-por-segundo-ano-4696a400.jpg Ketel Marte demostró en 2025 su valía en la élite de MLB (ARCHIVO/ AP)

Todo resuelto

Hazen reconoció que se disculpó con Marte por la exposición mediática que generaron los rumores. "No es fácil para un jugador leer ese tipo de cosas constantemente. La conversación fue buena y seguiremos dialogando abiertamente, dijo.

Superado ese capítulo, Marte se reportó la semana pasada a Salt River Fields con la mente puesta en una temporada exigente. Además de prepararse para la campaña regular de las Grandes Ligas, el quisqueyano será nuevamente una pieza clave de la selección dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo mes.

Aunque debutó en las Mayores con los Marineros de Seattle, el crecimiento y la consolidación de Marte llegaron en Arizona. A sus 32 años, es uno de los rostros de la franquicia y uno de los movimientos más acertados en la gestión de Hazen, quien lo adquirió poco después de asumir el cargo tras la temporada 2016.