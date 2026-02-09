Lake, Brito, Franchy y Jimmy en equipo ideal SDC 2026

Jimmy Cordero, Franchy Cordero, Junior Lake y Sócrates Brito formaron parte del equipo Todos Estrellas de la Serie del Caribe 2026 de Jalisco. ( FUENTE EXTERNA )

Junior Lake, Sócrates Brito, Franchy Cordero y Jimmy Cordero fueron anunciados por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe como miembros del Equipo Todos Estrellas de la Serie del Caribe Jalisco 2026.

Lake fue votado como el mejor jardinero central, tras quedar tercero con .467 (15-7) de promedio en la ronda preliminar, con 4 remolcadas, 4 anotadas, 1 doble, 2 bases robadas y 1.033 de OPS.

Franchy se destacó en el bosque izquierdo y encabezó el evento con tres vuelacercas, seis empujadas, un average de .333 (15-5) y un OPS de 1.267.

Brito resultó electo en el bosque derecho, al batear para .333 (12-4), con 4 anotadas, 6 bases por bolas, 2 producidas, 2 robos y OPS de 1.139.

Otros integrantes y reconocimientos del torneo

Jimmy lideró con tres salvamentos el clásico caribeño y extendió a cinco su cadena de rescates exitosos desde el año pasado. En 3.0 entradas tuvo 3.00 de promedio de carreras limpias y ponchó a 1.

Los demás que integraron el equipo Todos Estrellas de Jalisco 2026 fueron: Ali Solis, catcher de los Tomateros de Culiacán, Yohandy Morales, inicialista de los Cangrejeros de Santurce, Michael Wielansky, intermedista de los Charros de Jalisco y Rodolfo Amador, antesalista de los Tomateros.

Joey Meneses, de los Tomateros, fue elegido como designado, Luis Fernando Miranda, de los Charros, recibió la distinción de mejor lanzador abridor y Benjamin Gil, también de los Charros, se llevó el honor como dirigente.

La votación para el Equipo Todos Estrellas se realizó durante la jornada de las semifinales.