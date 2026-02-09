Marcell Ozuna firma con los Piratas por un año y 12 millones de dólares

Marcell Ozuna en acción con los Bravos de Atlanta, la pasada campaña. ( ARCHIVO/ AP )

Los Piratas han incorporado un bateador derecho de poder muy necesario para la parte media de su alineación, tras acordar el lunes un contrato de un año por $12 millones con el toletero Marcell Ozuna, según informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com.

El club no ha confirmado el acuerdo, que incluye una opción mutua de $16 millones para 2027 y una cláusula de rescisión de $1.5 millones, según Feinsand. El acuerdo está pendiente de un examen físico.

Ozuna es la tercera gran incorporación a la alineación de Pittsburgh de cara a 2026. Los Piratas ya habían adquirido al toletero segunda base Brandon Lowe de los Rays en un intercambio entre tres equipos y fichado al All-Star de 2025, Ryan O'Hearn, en la agencia libre.

Los Piratas han tenido una pretemporada activa en todos los aspectos, incorporando también a lanzadores como Gregory Soto y Mason Montgomery al bullpen y, según informes, añadiendo al veterano abridor José Urquidy a la rotación con un contrato de un año.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/09/grandes-ligas-marte-guerrero-jr-y-ozuna-ponen-su-sello-9abfad5c.jpg Ozuna (centro) es un toletero que conserva poder, elemento necesario en la débil alineación de los Piratas. (EFE/EPA/ERIK S. LESSER)

Planes de uso

Ozuna podría alternar como bateador designado con O'Hearn, quien batea a la zurda, pero parece más probable que los Piratas le den a Ozuna las repeticiones de bateador designado titular y coloquen a O'Hearn en la esquina de los jardines.

Si bien O'Hearn ha sido principalmente primera base en su carrera, también ha jugado ocasionalmente tanto en el jardín izquierdo como en el derecho.

Ozuna, de 35 años, ha sido tres veces All-Star (el más reciente en 2024 con los Bravos) y dos veces Bate de Plata. Tuvo un año un poco flojo para sus propios estándares la temporada pasada, pero aun así conectó 21 jonrones para Atlanta, su cuarta temporada consecutiva con 20 jonrones.

Con Ozuna (21 jonrones en 2025), Lowe (31 jonrones) y O'Hearn (17 jonrones), los Piratas han inyectado mucho poder a su alineación para 2026.

Esto es importante para un equipo de Pittsburgh que conectó la menor cantidad de jonrones en las Grandes Ligas la temporada pasada (117) y terminó último en porcentaje de slugging (.350) y OPS (.655).