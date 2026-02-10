Freddy Peralta inicia su nueva etapa con los Mets

El lanzador dominicano Freddy Peralta realiza un lanzamiento durante la sesión de prácticas de ayer en el complejo de lo Mets en Port St. Lucie, Florida, Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Freddy Peralta dio un paso importante en su proceso de adaptación a los Mets al realizar ayer su primera sesión de bullpen de la primavera, al lanzarle a su receptor principal Francisco Álvarez, bajo la supervisión del nuevo coach de pitcheo del equipo, Justin Willard.

Para el derecho dominicano, se trata del comienzo formal de una nueva etapa en su carrera dentro de una organización llena de caras nuevas.

"Cuando llegué aquí, ellos ya conocían todo sobre mi repertorio, cosas que incluso me sorprendieron, pero eso es algo bueno", expresó Peralta luego de su primera sesión de bullpen.

El serpentinero destacó la cantidad de información que ha recibido desde su llegada al equipo y la manera en que el cuerpo técnico se ha enfocado en comprender su estilo de trabajo.

Entre esos detalles, Peralta señaló que el staff le presentó un análisis profundo de la evolución de su slider durante las últimas cuatro temporadas, incluyendo la frecuencia de uso y los agarres que prefiere.

El objetivo, aclaró, no es modificarlo, sino reforzar lo que ya ha hecho con éxito en Grandes Ligas.

"Ha sido muy cómodo porque me han preguntado cómo hago las cosas, cómo trabajo mis lanzamientos, y simplemente lo hemos comunicado todo. No es como que lleguen con una idea nueva para cambiarme. Solo quieren comunicarse y ayudarme a seguir haciendo lo que ya venía haciendo. Eso me hace sentir muy feliz", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/10/freddy-2-1413a2d5.jpg Peralta tuvo su primera sesión de bullpen con los Mets. (FUENTE EXTERNA)

Respaldo de 2025

Peralta viene de una de las mejores temporadas de su carrera, al finalizar quinto en la votación al Premio Cy Young de la Liga Nacional tras registrar efectividad de 2.70 en 33 aperturas con Milwaukee, desempeño que lo consolidó como uno de los brazos más consistentes del circuito.

El dominicano también se mostró entusiasmado por su futura relación con el receptor venezolano Francisco Álvarez, quien se perfila como el principal cátcher del equipo. "Tiene mucha energía y un potencial enorme. Ya habíamos hablado antes y hoy me recibió en el bullpen. Fue genial", comentó. "La relación que vamos a tener será muy importante".

Sobre ese proceso de adaptación con Álvarez, Peralta fue optimista. "Creo que soy fácil de conocer y no va a tomar mucho tiempo. Ojalá que antes de que termine el spring training ya estemos totalmente sincronizados, aunque pienso que eso llegará mucho antes", añadió.

Peralta explicó que no participará en el Clásico Mundial de Béisbol este año, ya que ha decidido concentrarse por completo en su primer campamento con los Mets. "Estoy enfocado en lo que tengo que hacer aquí, en conocer a todos, completar mis entrenamientos y mantenerme saludable", concluyó el lanzador dominicano.