El Licey pone en marcha su proceso de reconstrucción

Sergio Alcántara ya renovó contrato con el Licey para el próximo curso ( ARCHIVO| DL )

La estructura del Licey que le dio dos títulos en tres visitas a las finales el último lustro tropezó el curso pasado al quedarse fuera del round robin y hay muchas áreas por corregir para revertir esa página.

“El trabajo comenzó al día siguiente de quedar descartados de la contienda”, aseguró a Diario Libre el presidente del conjunto azul, Miguel Guerra.

La declaración deja claro el interés del Licey en regresar a la senda ganadora, lo que requerirá rejuvenecer la plantilla. Pero también puede haber cambios en la dirección técnica tras las promociones que recibieron al Big Show Gilbert Gómez (Mets, coach de 1B) y Héctor Borg (Giants, 3B).

Al ser cuestionado sobre los procesos de renegociación con los peloteros que entran a la agencia libre, Guerra explicó que las conversaciones están bien adelantadas y que varios acuerdos ya están cerrados, por lo que en los próximos días se harán públicas algunas firmas.

Entre los nombres que mencionó figuran el campocorto Sergio Alcántara y el receptor Francisco Mejía.

Falta información

Guerra también hizo pública su preocupación por la falta de formalización de la lista de agentes libres por parte de la liga, una situación que -según explicó- complica el proceso de negociación. El no tener a tiempo las listas de los jugadores elegibles a la agencia libre, crea confusión inclusive para los equipos.

“Uno no se puede preparar bien. Hay mucha incertidumbre y el proceso se vuelve traumático para todas las partes”, expresó.

Entre los jóvenes que apuntan podrían asumir roles protagónicos en la próxima campaña resaltan nombres como el de Cristian Hernández, Kevin Alcántara, Yamal Encarnación, Jesús Madé, Orelvis Martínez, Ángel Ortiz, Nassim Núñez y Jorgelys Mota, entre otros.

“Entendemos que, en sentido general, tenemos que hacer una renovación y darles oportunidad a esos novatos que tenemos ahí”, sostuvo Guerra.

Un pitcheo adulto

El cuerpo de lanzadores del Licey fue el mejor durante la serie regular, sustentado principalmente en su bullpen. No obstante, en lo referente a la rotación abridora, la gerencia reconoce la necesidad de renovación. Brazos como César Valdez y Radhamés Liz se encuentran en una etapa avanzada de sus carreras.

En cuanto a las importaciones, se anticipan cambios importantes, ya que el pitcheo abridor extranjero, que había sido efectivo no cumplió con las expectativas en la campaña más reciente.