Juan Soto jugará en el jardín izquierdo para los Mets en 2026

Juan Soto de los Mets de Nueva York devuelve la pelota luego de realizar una atrapada, en un partido contra los Guardianes de Cleveland en el Citi Field el 6 de agosto de 2025 en la ciudad de Nueva York. ( AL BELLO/GETTY IMAGES/AFP )

Juan Soto jugará en el jardín izquierdo con los Mets de Nueva York en la próxima temporada, confirmó este martes el presidente de operaciones de béisbol del equipo, David Stearns, durante el inicio oficial de los entrenamientos primaverales.

El cambio representa un ajuste importante para Soto, quien ha sido principalmente jardinero derecho desde la temporada 2021.

No obstante, el patrullero dominicano cuenta con amplia experiencia en el lado izquierdo del outfield, posición en la que fue titular durante gran parte de sus primeros años en Grandes Ligas con los Nacionales de Washington.

Soto inició 112 partidos como jardinero izquierdo en 2018 y fue titular en 150 encuentros en esa posición en 2019, campaña en la que Washington conquistó la primera Serie Mundial de su historia.

A partir de 2021 se estableció mayormente en el jardín derecho, donde abrió 144 juegos ese año.

Desde entonces, su tiempo en el bosque izquierdo ha sido limitado, con la excepción de la temporada 2023 con los Padres de San Diego, cuando disputó 154 partidos en esa posición. El año pasado, ya con los Mets, volvió a desempeñarse casi exclusivamente en el right field.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/10/afp202507242226864442v3highreslosangelesangelsvnewyorkmets-caaac820.jpg Juan Soto de los Mets de Nueva York realiza una atrapada contra los Angelinos de Los Ángeles durante su partido en el Citi Field el 23 de julio de 2025 en la ciudad de Nueva York. (AL BELLO/GETTY IMAGES/AFP)

Lo que dicen las métricas

En términos defensivos, Soto viene de una campaña complicada. En 2024 registró -12 Outs Above Average (OAA) como jardinero derecho, una métrica que mide la capacidad de convertir bolas bateadas en outs, ubicándolo por debajo del promedio en esa faceta.

Su brazo, sin embargo, se mantuvo competitivo, colocándose en el percentil 66 de fuerza de tiro, según Statcast.

Históricamente, su mejor rendimiento defensivo se produjo precisamente en el jardín izquierdo. En 2019 terminó con +5 OAA, su marca más alta en una temporada, mostrando mejores lecturas, rutas más eficientes y mayor comodidad en esa esquina del outfield.

A lo largo de su carrera, la defensa de Soto ha sido vista como funcional más que élite.

Sus métricas acumuladas reflejan que su mayor valor no está en el alcance lateral ni en la velocidad de cierre, sino en sus manos seguras y un brazo lo suficientemente fuerte para limitar avances adicionales de los corredores.

Con Soto en el jardín izquierdo, los Mets podrían utilizar a Tyrone Taylor o al principal prospecto Carson Benge en el right field, una configuración que apunta a mejorar el balance defensivo del equipo sin sacrificar el impacto ofensivo de una de las grandes figuras de la MLB.