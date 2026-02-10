Más de 230 dominicanos llegarán a Campos de Entrenamientos de MLB

Elly de la Cruz se integrará esta semana a los Rojos. ( AFP )

Lanzadores y receptores de seis clubes de las Grandes Ligas comienzan a trabajar desde este martes y para el viernes los 30 ya estarán concentrados en los campamentos de Arizona y Florida. Para el próximo martes se completarán los jugadores de posición, protegidos e invitados fuera de roster.

Pero desde la semana pasada las facilidades de los equipos comenzaron a recibir el goteo de titulares que llegaron de forma anticipada y ayer lunes se aceleró.

El dominicano Junior Caminero fue de los primeros en reportarse en las facilidades de los Tampa Bay Rays, en Port Charlotte, Florida. En Port St. Lucie, Jorge Polanco llegó a la concentración de los Mets, el equipo que le pagará 40 millones de dólares en las próximas dos campañas.

A la fecha, hay 145 jugadores protegidos en las nóminas de 40 hombres, incluyendo los 15 prospectos protegidos el pasado 15 de noviembre para evitar que sean tomados en el draft de Regla 5. A este grupo se suman 89 jugadores que han sido invitados hasta la fecha para un total de 234.

Es una lista que puede subir antes de que se abra por completo los entrenamientos. De momento, Framber Valdez no aparece en el roster de los Tigres como tampoco Miguel Andújar en el de los Padres, ya que los contratos todavía no son oficiales.

Juegos y el Clásico

La partidos de pretemporada arrancarán el 20 de febrero y los jugadores dominicanos que tomarán parte del Clásico Mundial de Béisbol se concentrarán el 28 de febrero, en Miami.

El grupo trabajará durante dos días bajos las riendas de Albert Pujols y viajará a Santo Domingo la noche del lunes dos para disputar entre el tres y el cuatro de febrero la serie de dos partidos ante los Tigres de Detroit. Viajará la noche del tres a Miami para su debut en el torneo el seis ante Nicaragua.