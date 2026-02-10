Framber Valdez puede estirar su contrato hasta 155 millones

Framber Valdez acordó por 115 millones de dólares con Detroit. ( AFP )

Framber Valdez superó la prueba física y, con ella, se aseguró el contrato más lucrativo para un zurdo dominicano en la Gran Carpa y el segundo más alto entre sus compatriotas.

El de Palenque devengará al menos 115 millones de dólares los próximos tres años con los Tigres y si se extiende por un cuarto curso llegaría hasta los 155 MM.

Pero el pacto trae otros incentivos por desempeño que pueden elevar los desembolsos.

Valdez ganará salarios base de 17.5 millones en el 2026, 37.5 MM en el 2027 y 35 MM en el 2028.

El zurdo de 32 años tiene derecho a rescindir el contrato después de la campaña de 2027 y para 2029 hay una opción mutua de 40 millones con una rescisión de 5 MM.

El bono de firma

El nativo de Sabana Grande de Palenque recibirá un bono por firmar de 20 millones, con pagos a partir de 2030.

El ingreso puede aumentar si Framber logra los siguiente reconocimientos y si termina las campañas sin lesiones:

Si gana el Cy Young : US$2 millones.

: US$2 millones. Si es segundo al Cy Young: US$1 millón.

Si es tercero al Cy Young: US$500 mil.

MVP en la Serie Mundial: US$2 millones.

MVP en la Serie de Campeonato: US$1 millón.

El segundo más alto de RD

Valdez se convirtió en el tercer lanzador dominicano en firmar por más de US$100 millones.

Antes que él, Johnny Cueto firmó por US$130 millones y seis años con los Gigantes (2016) y Luis Castillo acordó una extensión de US$108 millones con Marineros de Seattle por cinco años en el 2023.