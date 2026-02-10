Francisco Lindor está siendo evaluado por una lesión en el hueso ganchoso

El campocorto estrella de los Mets, Francisco Lindor , está siendo evaluado por una reacción de estrés en el hueso ganchoso de su mano izquierda, informó el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, este martes.

Pronóstico y fecha estimada de regreso

Existe la posibilidad de que se requiera cirugía, lo que implicaría un período de recuperación de seis semanas.

Sin embargo, incluso si la operación fuera necesaria, Lindor podría regresar a tiempo para el Día Inaugural, el 26 de marzo contra los Piratas, según señaló Stearns.

El hueso ganchoso es un hueso pequeño ubicado en el borde inferior externo de la mano.