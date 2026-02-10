Justin Verlander firma contrato como agente libre con los Tigres

Justin Verlander firmó un contrato de un añocon los Tigres de Detroit ( AFP )

Justin Verlander está de vuelta donde todo comenzó. El legendario lanzador derecho, que cumplirá 43 años el 20 de febrero, acordó un contrato de un año y 13 millones de dólares (11 millones diferidos) con los Tigres este martes.

Entra en su temporada número 21 en Grandes Ligas y es considerado uno de los lanzadores más condecorados en la historia de MLB.

Verlander ha ganado tres premios Cy Young, ha sido seleccionado nueve veces al Juego de Estrellas, tiene dos títulos de efectividad, el MVP de la Liga Americana en 2011, dos anillos de Serie Mundial y tres juegos sin hits, algo que solo seis lanzadores han logrado.

Se unirá a una rotación que incluye a Tarik Skubal, dos veces ganador del Cy Young, y a su excompañero en los Astros, Framber Valdez.

Trayectoria y logros destacados de Justin Verlander

Verlander también aporta una vasta experiencia en postemporada: en más de 226 entradas de playoffs, tiene efectividad de 3.58 y fue nombrado MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2017 con Houston.

A pesar de todos sus logros, Verlander demostró en 2025 con los Gigantes de San Francisco que aún tiene gasolina en el tanque. A los 42 años registró una efectividad de 3.85 en 29 aperturas y superó la marca de 3,500 ponches en su carrera (actualmente octavo en la lista histórica con 3,553).

Su fortaleza en 2025 fue inducir contacto débil (37% de tasa de batazos fuertes, en el percentil 78 entre lanzadores calificados) y la efectividad de sus lanzamientos secundarios.

Aunque ya no posee la recta de tres dígitos que lo hizo famoso, su cambio y su sweeper fueron particularmente efectivos: los rivales batearon apenas .200 contra el cambio y .058 contra el sweeper.

Verlander inició su carrera en 2005 con los Tigres, donde lanzó sus primeras 13 temporadas antes de pasar por Astros, Mets y Gigantes. Ganó dos Series Mundiales con Houston (2017 y 2022).

Tras firmar con San Francisco el año pasado, dijo que su meta era "probar que todavía lo tengo" y expresó su deseo de lanzar hasta al menos los 45 años. Ahora, con este regreso a Detroit, tendrá la oportunidad de seguir persiguiendo ese objetivo.