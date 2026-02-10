MLB prohíbe a Emmanuel Clase y Luis Ortiz integrarse al Spring Training de Cleveland

Emmanuel Clase no se podrá reportar esta semana a los entrenamientos primaverales de los Guardianes. ( FUENTE EXTERNA )

Los Guardianes de Cleveland no contarán con Emmanuel Clase ni con Luis Ortiz al inicio de los entrenamientos primaverales, luego de que Major League Baseball informara al club que ambos lanzadores permanecerán en licencia y no tienen permiso para reportarse al Spring Training.

La información fue difundida por Tim Stebbins de MLB.com.

El equipo tiene previsto realizar este jueves 12 su primera práctica oficial de lanzadores y receptores, pero la ausencia de los dos relevistas ya estaba descontada debido a la decisión de la liga, que mantiene el caso abierto sin una fecha definida para su resolución.

Clase y Ortiz fueron colocados en licencia remunerada no disciplinaria en julio pasado, en medio de investigaciones de MLB relacionadas con apuestas deportivas. Posteriormente, en noviembre, fiscales federales en Nueva York presentaron acusaciones formales contra ambos, vinculadas a un presunto esquema para manipular apuestas sobre lanzamientos realizados en juegos de Grandes Ligas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/10/luis-ortiz-se-declara-inocente-de-cargos-por-amano-de-apuestas-71904049-b4f33ba2.jpg Luis Ortiz se declaró inocente de los cargos que se le imputan sobre amaño de pitcheos en el béisbol de Grandes Ligas. (FUENTE EXTERNA)

Licencias indefinidas

En el caso de Ortiz, MLB lo colocó en licencia el 31 de julio hasta el receso del Juego de Estrellas, y dos semanas más tarde extendió la medida hasta el 31 de agosto.

Clase, por su parte, fue apartado el 28 de julio con una licencia que inicialmente también se prolongaba hasta finales de agosto.

El 31 de agosto, la liga decidió extender la licencia de ambos lanzadores "hasta nuevo aviso", una condición que se mantiene vigente al inicio de los campamentos primaverales y que impide cualquier actividad oficial con sus respectivos equipos.

Hasta el momento, MLB no ha establecido un calendario para concluir las investigaciones ni para definir el futuro inmediato de Clase y Ortiz, dejando en suspenso dos piezas importantes del cuerpo de pitcheo de Cleveland.