Por cirugía en la mano derecha, Corbin Carroll no jugará por Estados Unidos en el Clásico Mundial

Corbin Carroll, de los Diamondbacks de Arizona, corre hacia tercera base durante un partido de béisbol contra los Gigantes de San Francisco, en San Francisco, el lunes 12 de mayo de 2025. ( ARHIVO/ AP )

El jardinero estrella de los Diamondbacks de Arizona, Corbin Carroll, se someterá a una cirugía el miércoles tras fracturarse el hueso ganchoso de la mano derecha, informaron fuentes a Jeff Passan de ESPN.

El hueso ganchoso, es el que une el dedo meñique con la palma de la mano. La recuperación para este tipo de lesión suele ser de cuatro a seis semanas, lo cual directamente elimina cualquier posibilidad de participación internacional antes del inicio de la temporada de MLB.

Carroll no jugará con la selección de Estados Unidos durante el Clásico Mundial de Béisbol en marzo, y su estado para el Día Inaugural es incierto, según Passan.

El jugador de 25 años sufrió la lesión durante una práctica de bateo el martes, según Steve Gilbert de MLB.com.

Francisco Lindor y Jackson Holliday son otros jugadores destacados de la MLB que lidian con lesiones en el ganchoso al comenzar los entrenamientos de primavera.

La temporada pasada, Carroll conectó 31 jonrones y 17 triples, la mejor marca de la MLB, además de 84 carreras impulsadas, 32 bases robadas y un OPS de .883 en 143 juegos, lo que le permitió terminar sexto en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

El Novato del Año de la Liga Nacional en 2023 también acumuló un fWAR de 6.5, el mejor de su carrera, en 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/ap25098054185059-b62fbcad-085448fd.jpg Jose Altuve (2,388), es el pelotero latino activo con más hits en las Grandes Ligas. (ARCHIVO/AP)

Previendo lesiones

Los peloteros de los Astros de Houston, José Altuve y Carlos Correa, también confirmaron que no participarán en el WBC 2026 por no poder obtener seguro de salario que cubra posibles lesiones durante el torneo.

Altuve, veterano intermedista de múltiples temporadas All-Star, sufrió una fractura de pulgar en el WBC 2023 que lo mantuvo fuera de acción varias semanas, situación que ha influido en la evaluación de riesgo para 2026.

Correa, quien tiene un contrato de 31 millones de dólares en 2026, enfrenta un historial de lesiones (espalda y pie entre otras) que llevó a las aseguradoras a negarle la cobertura. Ambos priorizarán la temporada regular de MLB sobre el torneo internacional.