Gary Sánchez acuerda un contrato de un año y casi US$ 2 millones con los Cerveceros

Gary Sánchez de los Orioles de Baltimore conecta un doblete de tres carreras impulsadas durante la tercera entrada contra los Rangers de Texas en el Globe Life Field el 30 de junio de 2025 en Arlington, Texas. ( SAM HODDE/GETTY IMAGES/AFP )

El veterano receptor Gary Sánchez ha acordado un contrato de un año por 1,75 millones de dólares con los Cerveceros de Milwaukee, según varios informes.

El New York Post fue el primero en informar sobre el acuerdo el miércoles.

Sánchez, de 33 años, jugó para los Cerveceros en 2024 y bateó para .220 con un porcentaje de embase de .307, 11 jonrones y 37 carreras impulsadas en 89 juegos, siendo suplente del receptor William Contreras, y jugando como bateador designado.

Sánchez, dos veces All-Star, jugó el año pasado con los Orioles de Baltimore y bateó para .231 con un porcentaje de embase de .297, cinco jonrones y 24 carreras impulsadas en 29 juegos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/gary-sanchez-46bae7bb-e237ef90.jpg Los Orioles de Baltimore fue el último equipo en el que jugó Gary Sánchez. (X/@MLB)

Números de su carrera

Sánchez ha bateado para .224 con un porcentaje de embase de .309, 189 jonrones y 509 carreras impulsadas en 859 partidos de temporada regular con los Yankees de Nueva York (2015-21), los Mellizos de Minnesota (2022), los Mets de Nueva York (2023), los Padres de San Diego (2023), los Cerveceros y los Orioles.

Quedó segundo, detrás de Michael Fulmer, de Detroit, en la votación al Novato del Año de la Liga Americana en 2016.

Sánchez fue seleccionado para el Juego de Estrellas de la Liga Americana con los Yankees en 2017 y 2019.

Antes de este movimiento, los únicos receptores en la plantilla de 40 jugadores de Milwaukee eran Contreras y el prospecto de 23 años Jeferson Quero, quien no ha jugado ningún partido de Grandes Ligas.

Los Cerveceros también firmaron al receptor Reese McGuire el mes pasado con un contrato de ligas menores y una invitación al campamento de entrenamiento de las Grandes Ligas.

McGuire, quien cumple 31 años el 2 de marzo, bateó para .226 con un porcentaje de embase de .245, nueve jonrones y 24 carreras impulsadas en 44 partidos con los Cachorros de Chicago la temporada pasada.