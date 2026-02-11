Juan Soto al dirigente de los Mets: "Si quieres que lance, yo lanzo"

Juan Soto de los Mets de Nueva York realiza una atrapada contra los Angelinos de Los Ángeles durante su partido en el Citi Field el 23 de julio de 2025 en la ciudad de Nueva York. ( AL BELLO/GETTY IMAGES/AFP )

El dirigente venezolanno de los Mets de Nueva York, Carlos Mendoza, informó que luego de una conversación con el jardinero Juan Soto sobre un posible cambio de posición al jardín izquierdo, el outfielder dominicano respondió con una frase en la que dejó claro su buena disposición de colaborar con el equipo: "Si quieres que lance, Mendy, yo lanzo".

La conversación comenzó cuando Mendoza, llamó a Soto durante la pretemporada para preguntarle sobre su preparación para el Clásico Mundial de Béisbol.

Soto mencionó que estaba entrenando en el jardín izquierdo porque su excompañero de los Padres, Fernando Tatis Jr., estaba programado para jugar en el derecho.

Durante el dialogo, ambos terminaron conversando sobre la comodidad de Soto en ambas posiciones, lo que llevó a Mendoza a preguntarle si consideraría jugar en el jardín izquierdo con los Mets.

Cuando Mendoza colgó la llamada, se comunicó con el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, quien puso en marcha el movimiento y lo informó de manera oficial en el día de ayer.

"Llegó un momento en que nos pareció más lógico seguir adelante", dijo Mendoza.

Durante sus tres temporadas anteriores como jardinero izquierdo, Soto jugó 460 partidos en esa posición. Su mejor temporada defensiva, en términos de métricas avanzadas, fue en el jardín izquierdo en 2019, cuando produjo un +5 en Outs Above Average (OAA)

El patrullero quisqueyano, quien ha jugado principalmente como jardinero derecho desde 2021, registró un -12 OAA, por encima del promedio la temporada pasada, y se ubicó en el percentil 66 de las Grandes Ligas en fuerza de brazo.

Su brazo será menos importante en el jardín izquierdo, donde jugó principalmente en la temporada 2018-19 con los Nacionales y nuevamente en 2023 con los Padres.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/afp202508102229406174v3highresclevelandguardiansvnewyorkmets-b4876453.jpg Juan Soto de los Mets de Nueva York devuelve la pelota luego de realizar una atrapada, en un partido contra los Guardianes de Cleveland en el Citi Field el 6 de agosto de 2025 en la ciudad de Nueva York. (AL BELLO/GETTY IMAGES/AFP)

Mejorar la defensa

Al comienzo de la pasada temporada baja, Stearns mencionó la prevención de carreras de los Mets, con una defensa que representa una parte importante de ella, como uno de los principales aspectos que deseaba mejorar.

Posteriormente, Stearns adquirió a Robert para jugar en el jardín central y a Marcus Semien para la segunda base.

Los Mets también pedirán a dos jugadores que ocupen posiciones que nunca han ocupado de forma significativa en las Grandes Ligas: Jorge Polanco en primera base y Bo Bichette en tercera.